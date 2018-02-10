Блог Навального Роскомнадзор за расследование о Приходько и Дерипаске внес в запрещенную информацию

Новое расследование Алексея Навального запретил Роскомнадзор
Через два дня после выхода расследования Алексея Навального про вице-премьера Сергея Приходько и миллиардера Олега Дерипаску его блог и ролик в YouTube попали в реестр запрещенной информации
Роскомнадзор (РКН) внес блог оппозиционера Алексея Навального в реестр запрещенной информации, сообщил сам политик. Это подтверждается данными из реестра РКН.
В нем говорится, что блог navalny.com внесен в реестр на основании двух решений Усть-Лабинского районного суда (Краснодарский край) от 9 февраля. Доступ к блогу не ограничивается.
Помимо блога в реестр попало и расследование Навального про отдых вице-премьера Сергея Приходько на яхте Elden миллиардера Олега Дерипаски. В реестр внесены как ролик на YouTube, так и отдельная запись на сайте navalny.com, которая представляет собой текстовую версию расследования про Приходько.
На сайте Роскомнадзора отмечается, что видеорасследование и блог Навального внесены в реестр на основании ст. 15.1 закона «Об информации ». Эта статья регулирует создание реестра, который идентифицирует материалы, «содержащие информацию, распространение которой в России запрещено».
«Сначала вносят в закрытый реестр, предупреждают сайт, если контент не удаляют через три дня, то вносят в открытый реестр и начинают блокировать», — сказал РБК член международной правозащитной группы «Агора» Саркис Дарбинян, специализирующийся на интернете. «Обычно от вынесения судебного решения до блокировки проходит пару месяцев, так как тот же судебный акт могут делать до нескольких недель, а потом еще шлют обычной почтой. Так что такая оперативная реакция в Лабинске — это, безусловно, особый случай», — заметил он.
Вечером в пятницу, 9 февраля, Роскомнадзор потребовал от издания «Медиазона» удалить фотографии, которыми была проиллюстрирована новость о расследовании ФБК про Приходько. Интернет-адрес новости был внесен в реестр запрещенной информации. РКН сообщил изданию, что в публикации «размещены частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информацией без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни».
«Да, пришло письмо из РКН. Мы, конечно, немного в недоумении, в том числе из-за того, что у нас как минимум есть время на обжалование такого решения», — сообщил РБК главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.
8 февраля Навальный опубликовал расследование, в котором заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски. В подтверждение слов были предоставлены фото и видео из Instagram девушки, которая называет себя Настя Рыбка. Девушка была на этой яхте в то же время. Также Навальный сослался на книгу Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера», в которой она описала переговоры Дерипаски и Приходько.
После публикации расследования вице-премьер заявил РБК, что считает Навального «политическим неудачником», а расследование — попыткой устроить провокацию. Подавать в суд Приходько не собирается, по его словам, «достаточно того, что это сделают другие люди».
Судом Навальному пригрозил Дерипаска. Его представитель сказал, что заявления о «совершении Олегом Дерипаской противоречащих закону действий» «не имеют никакого отношения к действительности».
Навальный направил заявления в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием проверить сведения, изложенные в расследовании.
Источник: РБК
Сначала вроде мы с друзьями делали ставку на Навального, поддерживали в сети,некоторые даже деньги ему отправляли, а сейчас на него и смотреть неохота, надоел со своей кипишностью и непоследовательностью. Ведет себя как пацан.
Грудинин на его фоне выглядит намного солиднее, да и мужик он серьезнее, опытнее, будем его поддерживать.
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«Грудинин на его фоне выглядит намного солиднее, да и мужик он серьезнее, опытнее»
Это так. Но по сравнению с Путиным все равно ацтой.
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На мой взгляд, давно очевидно что этот солидный и серьёзный Грудинин в одной связке с Путиным и его компанией. Увы, немало в нашей стране таких «мужиков», которые будут молчать и терпеть при виде всего творящегося у нас беззакония. Мне же в таком случае больше нравится кто-то более горячий, даже если он иногда и на самом деле непоследователен. Хотя за Навальным подобного что-то не заметил.
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То , что у путинской вертикали и российских олигархов нет и не было никакого «облике морале» , это понятно и без Навального ..лично для меня тут нет ничего нового..)
года четыре назад один жж блогер выкладывал заметку о поездке Пескова с «группой лиц» из олигархов и кремлевских чиновников в резиденцию под Сочи ….там тоже были путаны от местного сутенера ..) приводились расценки на путан, описывались увеселительные мероприятия… и — ничего , народ благодушно в комментах отписался , мол, не голубые и ладно ..)))
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Олигархи и Путин и вертикаль продали все что жиды просмотрели!
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посмотрел видео. эту страну спасут только расстрелы.
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Серьёзно?! Если одно беззаконие замнить другим, то кому от этого лучше станет?! Там где правит страх ничего хорошего произоёти не может. Страх разрушителен, если становится главным и единственным мотивом для принятия решения .
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зашевелились гады под скипидаром. Убьют девку похоже.
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Удивительная история получается! Кто-то хочет сказать, что право на частную жизнь для государственного чиновника выше нашего права иметь честную и открытую власть. И это у них называется законом?! Вот только не надо о том, что в России всегда так было. Если закон не одинаков для всех, то это разрушительно для страны.
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«Если закон не одинаков для всех, то это разрушительно для страны.»
Смотря какой закон ) дело даже не в законе, а в том, в чьих интересах он принимается…
Помните недавний закон о засекречивании данных о личных доходах и имуществе власть имущих ? Теперь Навальному будет куда труднее копать ..)) И сейчас все больше таких сомнительных законов и постановлений..
Проблема в том, что законы сейчас больше принимаются в интересах власть имущих, а не в интересах народа..
Ленин был прав, когда говорил, что суды есть выражение воли правящего класса…
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Все эти многочисленные рассуждения об интересах тема довольно скользкая и к закону не может иметь отношения. Рабовладение конечно же в интересах рабовладельцев, но только до того момента, когда взбунтовавшиеся рабы не насадят их на вилы. Интересы волков и овец вообще противоположны, однако люди отличаются от тех и других. Проблема однако в том, что многим в нашей сложно поверить в то, что в законе может быть заложено стремление к справедливости, а не нечто противоположное..
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