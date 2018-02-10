Блог Навального Роскомнадзор за расследование о Приходько и Дерипаске внес в запрещенную информацию

Через два дня после выхода расследования Алексея Навального про вице-премьера Сергея Приходько и миллиардера Олега Дерипаску его блог и ролик в YouTube попали в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор (РКН) внес блог оппозиционера Алексея Навального в реестр запрещенной информации, сообщил сам политик. Это подтверждается данными из реестра РКН.

В нем говорится, что блог navalny.com внесен в реестр на основании двух решений Усть-Лабинского районного суда (Краснодарский край) от 9 февраля. Доступ к блогу не ограничивается.

Помимо блога в реестр попало и расследование Навального ​про отдых вице-премьера Сергея Приходько на яхте Elden миллиардера Олега Дерипаски. В реестр внесены как ролик на YouTube, так и отдельная запись на сайте navalny.com, которая представляет собой текстовую версию расследования про Приходько.

На сайте Роскомнадзора отмечается, что видеорасследование и блог Навального внесены в реестр на основании ст. 15.1 закона «Об информации ». Эта статья регулирует создание реестра, который идентифицирует материалы, «содержащие информацию, распространение которой в России запрещено».

«Сначала вносят в закрытый реестр, предупреждают сайт, если контент не удаляют через три дня, то вносят в открытый реестр и начинают блокировать», — сказал РБК член международной правозащитной группы «Агора» Саркис Дарбинян, специализирующийся на интернете. «Обычно от вынесения судебного решения до блокировки проходит пару месяцев, так как тот же судебный акт могут делать до нескольких недель, а потом еще шлют обычной почтой. Так что такая оперативная реакция в Лабинске — это, безусловно, особый случай», — заметил он.

Вечером в пятницу, 9 февраля, Роскомнадзор потребовал от издания «Медиазона» удалить фотографии, которыми была проиллюстрирована новость о расследовании ФБК про Приходько. Интернет-адрес новости был внесен в реестр запрещенной информации. РКН сообщил изданию, что в публикации «размещены частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информацией без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни».

«Да, пришло письмо из РКН. Мы, конечно, немного в недоумении, в том числе из-за того, что у нас как минимум есть время на обжалование такого решения», — сообщил РБК главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

8 февраля Навальный опубликовал расследование, в котором заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски. В подтверждение слов были предоставлены фото и видео из Instagram девушки, которая называет себя Настя Рыбка. Девушка была на этой яхте в то же время. Также Навальный сослался на книгу Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера», в которой она описала переговоры Дерипаски и Приходько.

После публикации расследования вице-премьер заявил РБК, что считает Навального «политическим неудачником», а расследование — попыткой устроить провокацию. Подавать в суд Приходько не собирается, по его словам, «достаточно того, что это сделают другие люди».

Судом Навальному пригрозил Дерипаска. Его представитель сказал, что заявления о «совершении Олегом Дерипаской противоречащих закону действий» «не имеют никакого отношения к действительности».

Навальный направил заявления в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием проверить сведения, изложенные в расследовании.

Источник: РБК