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Задержан директор планетария Новосибирска

Директор МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» Сергей Юрьевич Масликов в настоящее время временно отстранён от должности и находится в следственном изоляторе в связи с проводящимися следственными действиями.

10.02.2018 Фото: vk.com/nebonsk 6 коммент.

Задержан директор планетария Новосибирска

Новосибирский планетарий сообщил о задержании своего директора

Большой новосибирский планетарий сообщил о зардежании своего директора Сергея Масликова.Вот что говорится в сообщении:

Дорогие друзья, соратники и коллеги, у нас неприятная весть.
Чтобы пресечь распространяющиеся по соцсетям не всегда достоверные слухи, Большой новосибирский планетарий делает официальное заявление.

Директор МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» Сергей Юрьевич Масликов в настоящее время временно отстранён от должности и находится в следственном изоляторе в связи с проводящимися следственными действиями. Подробности следствия не разглашаются, давать комментарии по сути процесса руководство и сотрудники Планетария не будут.

Приказом руководителя Департамента образования мэрии города Новосибирска исполнение обязанностей директора возложено на заместителя директора по учебно-воспитательной и организационной работе Татьяну Анатольевну Белоусову.
Работа Планетария продолжается в полном объёме, образовательный процесс не нарушается, все взятые на себя обязательства Планетарий полностью выполняет.

Призываем всех к спокойному и конструктивному отношению к сложившейся непростой для нас всех ситуации.
Друзей, соратников и коллег Сергея Юрьевича призываем оказать поддержку ему в этот сложный период. Ваши характеристики, отзывы и ходатайства могут помочь, по всем вопросам можно связываться с Татьяной Анатольевной Белоусовой (beloysova75@mail.ru).

Уверены, что все недоразумения рано или поздно разрешатся, и доброе имя Планетария и Сергея Юрьевича Масликова будет восстановлено.


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(6) Комментариев

  1. Гость

    Ну, конспирологи, давай начинай!
    1. ивооо подстаааавилииии!
    2. кому-то понадобилось тёплое место.
    3. к выборам имитируют борьбу с коррупцией.
    4. он не мог так поступить, мы его знаем.
    ……………………………………………………………………..
    И самое любимое, в конце обязательное завывание: не судите да не судимы будете! ;)

    Thumb up 3 Thumb down 6

  2. Аноним

    илон илон

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    большую Медведицу загнал

    Thumb up 5 Thumb down 0

  4. Аноним

    НЕ ТУ ЗВЕЗДУ ПОвесил,или не туда!!!!!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Новый мэр

    Может после последнего полнолуния, что то не так?

    Thumb up 1 Thumb down 0

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