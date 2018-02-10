Задержан директор планетария Новосибирска

Большой новосибирский планетарий сообщил о зардежании своего директора Сергея Масликова.Вот что говорится в сообщении:

Дорогие друзья, соратники и коллеги, у нас неприятная весть.

Чтобы пресечь распространяющиеся по соцсетям не всегда достоверные слухи, Большой новосибирский планетарий делает официальное заявление.

Директор МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» Сергей Юрьевич Масликов в настоящее время временно отстранён от должности и находится в следственном изоляторе в связи с проводящимися следственными действиями. Подробности следствия не разглашаются, давать комментарии по сути процесса руководство и сотрудники Планетария не будут.

Приказом руководителя Департамента образования мэрии города Новосибирска исполнение обязанностей директора возложено на заместителя директора по учебно-воспитательной и организационной работе Татьяну Анатольевну Белоусову.

Работа Планетария продолжается в полном объёме, образовательный процесс не нарушается, все взятые на себя обязательства Планетарий полностью выполняет.

Призываем всех к спокойному и конструктивному отношению к сложившейся непростой для нас всех ситуации.

Друзей, соратников и коллег Сергея Юрьевича призываем оказать поддержку ему в этот сложный период. Ваши характеристики, отзывы и ходатайства могут помочь, по всем вопросам можно связываться с Татьяной Анатольевной Белоусовой (beloysova75@mail.ru).

Уверены, что все недоразумения рано или поздно разрешатся, и доброе имя Планетария и Сергея Юрьевича Масликова будет восстановлено.