Задержан директор планетария Новосибирска

Новосибирский планетарий сообщил о задержании своего директора
Большой новосибирский планетарий сообщил о зардежании своего директора Сергея Масликова.Вот что говорится в сообщении:
Дорогие друзья, соратники и коллеги, у нас неприятная весть.
Чтобы пресечь распространяющиеся по соцсетям не всегда достоверные слухи, Большой новосибирский планетарий делает официальное заявление.
Директор МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» Сергей Юрьевич Масликов в настоящее время временно отстранён от должности и находится в следственном изоляторе в связи с проводящимися следственными действиями. Подробности следствия не разглашаются, давать комментарии по сути процесса руководство и сотрудники Планетария не будут.
Приказом руководителя Департамента образования мэрии города Новосибирска исполнение обязанностей директора возложено на заместителя директора по учебно-воспитательной и организационной работе Татьяну Анатольевну Белоусову.
Работа Планетария продолжается в полном объёме, образовательный процесс не нарушается, все взятые на себя обязательства Планетарий полностью выполняет.
Призываем всех к спокойному и конструктивному отношению к сложившейся непростой для нас всех ситуации.
Друзей, соратников и коллег Сергея Юрьевича призываем оказать поддержку ему в этот сложный период. Ваши характеристики, отзывы и ходатайства могут помочь, по всем вопросам можно связываться с Татьяной Анатольевной Белоусовой (beloysova75@mail.ru).
Уверены, что все недоразумения рано или поздно разрешатся, и доброе имя Планетария и Сергея Юрьевича Масликова будет восстановлено.
Ну, конспирологи, давай начинай!
1. ивооо подстаааавилииии!
2. кому-то понадобилось тёплое место.
3. к выборам имитируют борьбу с коррупцией.
4. он не мог так поступить, мы его знаем.
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И самое любимое, в конце обязательное завывание: не судите да не судимы будете!
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Волерьяновки прими и баиньки.
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илон илон
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большую Медведицу загнал
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НЕ ТУ ЗВЕЗДУ ПОвесил,или не туда!!!!!
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Может после последнего полнолуния, что то не так?
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