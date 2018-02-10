Более 1300 человек вышли на старт «Лыжня России-2018″ в Бердске

На самый массовый зимний старт в Бердске зарегистрировалось более 1200 человек. Сегодня, 10 февраля, всероссийская гонка «Лыжня России-2018″ с триумфом прошла в Бердске. На спортивное событие приехали участники из города Объ, Новосибирского, Ордынского и Искитимского районов, Коченево. Бердск гостеприимно принял всех желающих. Участники получили на память шапку, стартовый номер. А победители и призеры — медали, кубки, дипломы и подарок от спонсора — «Додо-пиццу»!

— Отрадно, что каждый год «Лыжня России» прирастает новыми участниками из других городов. Главное в этом празднике приобщиться к здоровью, спортивному движению, — отметил заместитель главы по социальной политике Сергей Носов.

В рамках открытия гонки 7 бердчан получили золотые знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Благодарственные письма вручили особенным спортсменам — Александру Рогову, который выполнил норматив мастера спорта по пауэрлифтингу, и волейболисту Родиону Федорченко — самому титулованному действующему спортсмену Бердска в игровых видах спорта.

Первыми на старт гонки вышли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Затем символичные 500 метров прошли участники от 7 лет и младше. VIP-забег, гонка среди юных спортсменов, массовый старт — все смогли выйти на дистанцию. Особо громкими аплодисментами болельщики встретили героев, которые вышли на старт, чтобы покорить дистанцию 5 и 10 км!

Всего с масстарте в 72ух регионах страны стартовало более полмиллиона человек! В этом году лыжню посвятили 23-ей зимней Олимпиаде, торжественное открытие которой состоялось вчера в Корее. Россия вперед!

Обо всем этом расскзалапресс-центр ОФКиС Бердск