Против сдачи леса в аренду и вывоза кругляка в Китай протестуют жители Горного Алтая

События, назревающие сейчас в Республике Алтай, ставят под вопрос дальнейшую судьбу так называемых территорий опережающего развития (ТОР), о которых неоднократно говорил в последнее время глава государства Владимир Путин. Курс на создание государственных корпораций в районах Сибири и Дальнего Востока с участием китайского капитала далеко не всегда совпадает с интересами коренных жителей сибирских регионов, подтверждением чему — назревающие события в Республике Алтай, пишет издание В Горном.

В конце января Паспаул встречал участников митинга, которые прибыли в село из нескольких районов республики и Горно-Алтайска. Поводом для его проведения стало решение местных властей о передаче 20 тысяч гектаров бывших сельхозугодий, покрытых лесом, в аренду китайской фирме «Юйхэн» сроком на 49 лет. Это случилось в августе прошлого года, и, что бы ни говорили теперь представители Чойской районной администрации, правительства РА и федеральных структур, утверждавших совсем недавно, что «никаких китайцев здесь нет», участники митинга называли конкретные имена китайских предпринимателей, открывших свои фирмы в Бийске и Горно-Алтайске. Задача у них одна — вывозить лес-кругляк за пределы республики, без какой-либо переработки на месте.

Кто передал эти леса китайцам, и на каких условиях, держится пока в секрете. Но, наверное, к следующему митингу протеста станут известны имена всех чиновников, так или иначе причастных к этой афере. Чего ждать от новых «хозяев тайги», если они не пускают на территорию своего предприятия даже районных руководителей, депутатов республики, членов правиттельства РА? По планам китайских предпринимателей, в 2018 году Чойский район должен принять 90 китайцев — по крайней мере, такая квота уже заявлена ими. «Очнитесь, люди! – призвал один из участников митинга. – Мы можем проснуться в Китае…»

Выступающие говорили о том, что накануне митинга в село тайком приезжали представители разных уровней власти и подговаривали «нужных людей» помешать его проведению. «Значит, они нас боятся!» — так было сказано на митинге. По какому праву нынешняя власть решила, что можно запускать в тайгу любого китайца, который привезет с собой 10 миллионов рублей? «У нас у самих есть миллионы! – возмущались митингующие. – Если надо, соберём и больше десяти миллионов. Не надо нам никаких китайцев!»

Прежде чем звать кого-то из-за границы, надо было спросить местных жителей: а нужны ли здесь такие гости? Закон о местном самоуправлении никто пока еще не отменил. Так почему же сельская, районная и республиканская власть идёт на откровенное предательство своего народа? Как и почему появились в Паспауле китайцы, и кто им это позволил? Эти вопросы требовали разъяснений, и глава сельской администрации Василий Метлев не смог отмолчаться.

Он заверил участников митинга в том, что никто не имеет права перевести земли сельхозназначения в промышленные лесные угодья без согласования с местными жителями. Это было его официальное заявление. Решающее слово должны сказать сами жители Паспаула и окрестных сёл. Но так ли это? Митингующие утверждали, что эти земли находятся в федеральной собственности, и получается, что в Москве могут отдать эти земли китайцам, ни у кого не спрашивая никаких разрешений. Если глава сельской администрации не знает даже таких вещей, то не пора ли ему на заслуженный отдых?

На мининге прозвучало много других упреков и в адрес районных властей, республиканского правительства во главе с Александром Бердниковым, а также в адрес ныне действующего президента страны Владимира Путина. Территория сельского поселения, отданная росчерком чиновничьего пера в аренду китайцам вместе с могилами предков, грозит расшириться до территории всей республики и, возможно, всей Сибири. Cледующий митинг должен пройти в столице республики Горно-Алтайске — таким было единогласное решение митингующих.

