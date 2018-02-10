Самосвал БелАз застрял под путепроводом в Бердске

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Давно уже надо выдать предписание собственнику этого моста о сносе как опасного для участников движения.
Высота низкая.
Много промежуточных опор, что мешает сделать не такой крутой поворот под мостом.
Крутой поворот под мостом.
Большой перепад высот дороги на подъеме-спуске в сочетании с крутым поворотом, частыми опорами старого низкого моста на федеральной трассе постоянно создают аварийные ситуации и трудности при перевозке габаритных грузов.
На всей трассе нет второго такого опасного участка.
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