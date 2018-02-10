Американский болельщик развернул флаг России во время открытия Олимпийских игр

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Какой красавчик, протащил флаг. А дальше то чоо???
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Как что? За неподобающее поведение гражданина США и нарушение постановления МОК дисквалифицировать и оштрафовать сборную США.
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Дожили, теперь во всем мире наш флаг воспринимается не как символ страны, а как, какая-нибудь фига «проклятому западу».
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А вот если бы русский ваня развернул в России на стадионе американский флаг, то что бы с ним наши сделали? Наваляли бы от души. А потом медаль за патриотизм от путина получили бы.
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