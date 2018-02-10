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Американский болельщик развернул флаг России во время открытия Олимпийских игр

Свой поступок он объяснил желанием поддержать шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина, которые в числе прочих не получили приглашения на Олимпиаду от МОК.

10.02.2018 Фото: RT 4 коммент.

Американский болельщик развернул флаг России во время открытия Олимпийских игр

Филип Вахуда из Окленда беспрепятственно пронёс триколор с изображением орла и надписью «Россия» и развернул его прямо на трибунах

Болельщик из США принес на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане российский флаг. Данный поступок он объяснил желанием поддержать шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина, которые в числе прочих не получили приглашения на Олимпиаду от МОК.
Филип Вахуда из Окленда беспрепятственно пронес триколор с изображением орла и надписью «Россия» и развернул его прямо на трибунах, пишет RT.

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», — объяснил американец RT.

Ранее команду олимпийских атлетов из России встретили аплодисментами на церемонии открытия ОИ-2018.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Какой красавчик, протащил флаг. А дальше то чоо??? :-D

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    • Raven

      Как что? За неподобающее поведение гражданина США и нарушение постановления МОК дисквалифицировать и оштрафовать сборную США.

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  2. Аноним

    Дожили, теперь во всем мире наш флаг воспринимается не как символ страны, а как, какая-нибудь фига «проклятому западу». :-D :-D

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  3. житель Бердска

    А вот если бы русский ваня развернул в России на стадионе американский флаг, то что бы с ним наши сделали? :-D :-D :-D Наваляли бы от души. А потом медаль за патриотизм от путина получили бы. :-D

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