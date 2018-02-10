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Сколько в вашей школе собирают на выпускной в 11 классе?

Сколько стоит выпускной вечер…

10.02.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена:

Поделитесь, дорогие родители, информацией кто сколько собирает денег в 11 классе на выпускной и все, что к нему прилагается.


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