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Не платит из колонии похитившая 7,4 млн бюджетных рублей экс-чиновница Бердска

Приставы арестовали у Яны Ведяшкиной несколько банковских счетов. Пока в доход государства от нее поступило 184 тыс. рублей. Суд присудил ей 300 тыс. штрафа.

10.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Не платит из колонии похитившая 7,4 млн бюджетных рублей экс чиновница Бердска

Яне Ведяшкиной инкриминировали более 100 эпизодов хищения бюджетных денег

Бывший финансист администрации Бердска, похитившая более 7 млн рублей из местного бюджета, пока выплатила государству меньше 200 тыс. рублей. По данным управления ФССП по Новосибирской области долг Яны Ведяшкиной составляет немногим более 7,4 млн рублей.

Отметим, что суд в 2017 году обязал ее вернуть в бюджет города 7 284 850 рублей, а также приговорил к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей. То есть заплатить она должна 7 584 850 рублей. Если долг на сегодняшний день составляет 7,4 млн, то вернула она чуть больше 184 тысяч рублей.

Приставы наложили взыскание только на банковские счета бывшего финансиста. Забирать ее квартиру они не имеют права, так как это ее единственное жилье.

— Квартира Ведяшкиной Я. С. является её единственным жильём, а потому на неё, согласно нормам действующего законодательства, не может быть обращено взыскание. Согласно ответам кредитных организаций, Ведяшкиной принадлежит ряд банковских счетов, на которые обращено взыскание. Остаток по задолженностям немногим превышает 7 400 000 рублей, — пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в региональном управлении службы судебных приставов.

По версии следствия, Яна Ведяшкина заверяла подложные заявки на возврат денег электронными подписями своих коллег из управления финансов бердской мэрии и начальника ведомства Ирины Вагнер. Так, средства из бюджета утекали на счета знакомых Ведяшкиной, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В деле о мошенничестве — более 100 эпизодов похищения денег таким способом. Чиновница признала свою вину, но просила об условном наказании из-за проблем со здоровьем. В областном суде Ведяшкиной удалось обжаловать наказание.

Служители Фемиды уменьшили ее срок на четыре месяца, но не освободили от штрафа и возмещения ущерба.

Отметим, что в сентябре 2017 года возбудили уголовное дело в отношении начальницы Ведяшкиной — руководителя управления финансов и налоговой политики мэрии Бердска Ирины Вагнер. Ее подозревают в халатности, повлекшей причинение муниципалитету крупного ущерба.

Вагнер подозревают в том, что она возложила свой обязанности на подчиненную Ведяшкину, и отдала ей ключи электронной подписи, которые возможность осуществлять финансовые операции с бюджетными деньгами. С их помощью Яна Ведяшкина похитила из бюджета более 7,4 млн рублей.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    В следующей жизни)

    Thumb up 11 Thumb down 2

  2. Аноним

    А разве у мамы в квартире у нее нет доли

    Thumb up 6 Thumb down 0

  3. Гость

    Но ведь кто-то же их потом по удо выпускает? Значит они не в бюджет, а этому «кто-то» платят???! Не? =-O =-O =-O

    Thumb up 10 Thumb down 0

  4. Виктор

    выйдет по УДО хоть немного на жизнь останется, что то в Бердске давно мэра не садили, тут еще начальник полиции облажался, не к добру это….

    Thumb up 5 Thumb down 1

  5. Raven

    Раньше в земляную яму сажали, не выпускали, пока не выплатит долги или за него не заплатят. Пишут в летописях, что очень действенно было. Однако предки не дураки были.

    Thumb up 8 Thumb down 0

  6. Аноним

    Среди всех осужденных самым законопослушным и порядочным оказался Патапов.Остальные оказались безнадежно больными и тщедушными

    Thumb up 0 Thumb down 0

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