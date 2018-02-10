Задержан директор планетария Новосибирска
Более 1300 человек вышли на старт «Лыжня России-2018″ в Бердске
Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»
Против сдачи леса в аренду и вывоза кругляка в Китай протестуют жители Горного Алтая
Самосвал БелАз застрял под путепроводом в Бердске
Американский болельщик развернул флаг России во время открытия Олимпийских игр
Не платит из колонии похитившая 7,4 млн бюджетных рублей экс-чиновница Бердска
Экспертизу смерти пациентки от холецистита в ЦГБ Бердска назначили СК и минздрав
Дом с опасными трещинами в Бердске врио губернатора поручил проверить ГЖИ
Пироман сжигал за деньги дома, машины, киоски и приемную депутата в Новосибирске