Экспертизу смерти пациентки от холецистита в ЦГБ Бердска назначили СК и минздрав

16 февраля надзорные и правоохранительные органы должны дать ответ родственникам умершей в ЦГБ Бердска пациентки. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сестра погибшей Наталья, которая добивается расследования, обвиняя врачей в халатности, сроки проверки перенесли из-за экспертиз.

— Во всех инстанциях — в прокуратуре, Росздравнадзоре, областном минздраве — продлили до 16-го. Говорят, проводят дополнительную проверку, назначены экспертизы, дополнительно запросили документы из больницы, чтобы более детально все изучить, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья.

Она отметила, что ее своевременно оповестили о продлении проверки. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дедлайн наступал 18 января. Месяцем раньше Наталья обратилась в прокуратуру с просьбой выяснить истинные причины смерти сестры и проверить правильность действий врачей.

Наталья ждет официальных ответов, и уже после этого примет решение, обращаться ли ей в суд.

— Для того, чтобы обратиться в суд, мне нужно досудебное решение. Мне необходимы либо выводы какой-то независимой экспертизы, либо результаты официальной проверки, — заявила Наталья.

47-летнюю Надежду похоронили 16 декабря 2017 года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», она скончалась в больнице после двух операций. Родные погибшей уверены, что в смерти виноваты врачи.

В бердской ЦГБ утверждают, что сделали все возможное и на высоком профессиональном уровне.

— Эта женщина до того, как к нам попасть, лечилась долго в частных конторах. (Болезнь) у нее была запущенная. Врачи бердской центральной городской больницы сделали все возможное. Качество оказания медицинской помощи этой пациентке было достаточным, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» главврач горбольницы Юрий Краморов.

Наталья заверяет, что в частной клинике она только взяла направление на операцию:

— Ей сказали, что в протоке камень стоит и дали направление. На этом «частные конторы» закончились. Она там и не лечилась, а только получила бумагу в стационар.

Наталья подтверждает тот факт, что ее сестра «не вчера заболела», но уверяет, что «ничего тяжелого не было» — Надежда приехала сама за рулем своей машины в хирургическое отделение ЦГБ.

Надежду прооперировали 7 декабря по поводу острого холецистита после того, как она несколько дней пролежала в больнице. 9 декабря ей стало хуже, давление упало до предельно низких показателей — 70 на 50. После этого пациентку перевели в реанимацию. На просьбы родных перевести Надежду в Новосибирск, врачи отвечали, что она не транспортабельна. Из облбольницы дважды приезжали специалисты. 14 декабря сделали повторную операцию. Через три часа она мерла.

Наталья полагает, что медики не уделили ее сестре должного внимания, сразу не положили в реанимацию, а теперь пытаются объяснить смерть запущенностью болезни. Родные погибшей твердо намерены обращаться к юристам, специализирующимя на медицинской тематике, если надзорные органы и Следственный комитет, куда передала материалы прокуратура, примут сторону ЦГБ.