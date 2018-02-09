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Пироман сжигал за деньги дома, машины, киоски и приемную депутата в Новосибирске

Он платил по 15 тыс. рублей за каждый из 12 поджогов. Ущерб составил около 7 млн рублей. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии и заставил возместить убытки.

9.02.2018 Нет комментариев

Пироман сжигал за деньги дома, машины, киоски и приемную депутата в Новосибирске

Приговор еще не вступил в законную силу

В Советском районе Новосибирска к лишению свободы приговорен мужчина за серию поджогов, сообщил сегодня, 9 февраля, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего Романа Коростелева. Он признан виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33 — ч. 2 ст. 167 УК РФ (подстрекательство к умышленному уничтожению и повреждению чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

В суде установлено, что с 2013-го по 2017 год путем подкупа Коростелев склонил другого соучастника преступления (Бобровского – осужден по ч.2 ст.167 УК РФ к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима) к совершению ряда поджогов на территории Советского района и других районов Новосибирска, в том числе, общественной приемной депутата регионального Закособрания Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ночь на 17 января 2017 года сгорела общественная приемная депутат заксобрания Новосибирской области на ОбьГЭСе.

По информации регионального управления МЧС, пожар произошел около 3 часов ночи в доме №54 на ул. 40 лет Комсомола в Советском районе Новосибирска.

— Пожар случился в административном помещении, расположенном на первом этаже жилого дома и используемом как общественная приемная депутата Законодательного собрания Новосибирской области, — подтвердили в спасательном ведомстве.

В результате пожара огнем была повреждена мебель, оргтехника, оконная рама в приемной депутата. Была опасность распространения огня и дыма по квартирам. Позже установили, что это поджог.

По данным облпрокуратуры, за 4 года Коростелевым и еще одним мужчиной повреждено и уничтожено имущество граждан (дачные дома, автомобили, торговый киоск) на сумму почти 7 млн рублей. Коростелев давал указания и платил Бобровскому (в среднем 15 тыс. рублей) за содеянное.

Суд приговорил Коростелева по совокупности преступлений к 3 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично на общую сумму 3, 7 млн рублей. В остальной части переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданские иски администрации Советского района Новосибирска на общую сумму свыше 500 тыс. рублей удовлетворены в полном объеме. Приговор суда в законную силу не вступил.


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