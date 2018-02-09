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Дом с опасными трещинами в Бердске врио губернатора поручил проверить ГЖИ

После публикации «Курьер. Среда. Бердск» о разваливающихся домах в «фергане», город ждет внеплановая проверка. Дома не включены в программы расселения и капремонта.

9.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой 2 коммент.

Дом с опасными трещинами в Бердске врио губернатора поручил проверить ГЖИ

По всему фасаду дома на Карла Маркса,20 идут трещины

Госжилинспекция по Новосибирской области приедет с внеплановой проверкой в Бердск. Основанием для этого послужила публикация «Курьер. Среда. Бердск» о домах, которым требуется капитальный ремонт или расселение. Ведомство дополнительно сообщит о результатах. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе губернатора в пятницу, 9 февраля.

— Государственной жилищной инспекцией Новосибирской области планируется проведение внеплановой проверки изложенных в материале «Грозит обвалиться стена одного из домов в центре Бердска» фактов. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, — говорится в письме из регионального правительства.

Напомним,  «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что часть стены дома №20 по ул. К. Маркса не выдержала испытания временем и пошла опасными трещинами вдоль всего дома. Об этом 7 февраля на совещании коммунальщиков сообщил директор управляющей компании «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко. Он отметил, что этот дом должны были включить в программу капремонта. Однако городская комиссия этого не сделала.

Проблемы старых домов, которые требуют или капремонта, или расселения поднимали и депутаты на комитете горсовета по промышленности и предпринимательству. Так, по словам директора управления ЖКХ Владимира Захарова, в Бердске 10 домов признали аварийными. Многие из них находятся в районе, в народе прозванного «ферганой».


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Единственная проблема, что люди теперь переедут из центра куда нибудь на отшиб. Скажу честно, лично я после центра ни на микрорайон, ни на белокаменный, тем более раздольный в жизни бы не поехал. В центре один только вокзал чего стоит(с учётом пробок эта тема становится всё актуальнее), не говоря об остальной транспортной развязке(трасса).

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  2. Михаил

    Когда-то это было здание детской поликлиники, двухэтажный беренчатый сруб со скрипучими полами внутри. Вот только не помню, детскую поликлинику снесли и построили это здание или старое здание обложили кирпичом? Если последнее — то неудивительно что всё разваливается, если это » новостройка «, тогда почему такая маленькая?

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