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Обязали ходить в церковь полицейских с семьями в Ростове-на-Дону

Видеоотчет о встрече со священником нужно сдавать начальству. Правоохранителям рекомендуют не ходить в бары и ночные клубы. Так борются с преступностью в рядах МВД.(ТЕКСТ ПРИКАЗА)

9.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск, телеграм-канал «Омбудсмен полиции» 5 коммент.

Обязали ходить в церковь полицейских с семьями в Ростове на Дону

В Бердске полицейских пока не заставляют «решать проблемы» посредством РПЦ

Из-за роста преступности среди сотрудников полиции в Ростове-на-Дону городское управление МВД решило привлечь к решению проблемы Русскую православную церковь. Теперь каждый сотрудник должен вместе с семьей встретиться со священником, а в доказательство этого предоставить видеозапись.

В начале приказа, который опубликовал телеграм-канал «Омбудсмен полиции», приводятся примеры свежих уголовных дел, возбужденных в отношении полицейских. После этого опубликованы требования, которые должны выполнить сотрудники полиции.

В частности, всем подразделениям следует предоставить в отдел по работе с личным составом видеозаписи сбора, на котором сотрудников знакомят с последними ЧП. Кроме того, каждый сотрудник должен получить «Памятку сотрудника УМВД России по Ростову-на-Дону».

И наконец, «в срок до 12 февраля под видеозапись повести встречу с членами семей подчиненных сотрудников с приглашением представителей Русской православной церкви… Видеозапись предоставить в ОМПО ОРЛС УМВД по г. Ростову-на-Дону».

Также полицейским рекомендовано отказаться от посещения баров и ночных клубов в служебное и неслужебное время. Приказ подписал начальник УМВД полковник Леонид Савчук, который только 2 февраля заступил в эту должность.

Обязали ходить в церковь полицейских с семьями в Ростове на Дону

Обязали ходить в церковь полицейских с семьями в Ростове на Дону


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(5) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Подобный приказ на прямую противоречит 14 и 28 статьям Конституции РФ и является должностным преступлением.

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  2. Аноним

    зато в Казахстане внесено предложение запрета на законодательном уровне для чиновников показывать свою принадлежность к религиозной организации. Пока это есть только в кодексе чиновника. А использование служебного положения для пропаганды религиозных убеждений, как я понимаю, вообще будет противозаконной. Эта норма распространится на всю бюджетную сферу, нацбанк.
    Более того, на прошлой неделе депутатов парламента Казахстана ознакомили с законопроектом о внесении изменений и дополнений в некоторые
    законодательные акты, касающиеся религиозной деятельности и религиозных
    объединений. Они предусматривают введение административной ответственности за ношение «атрибутов», характерных для деструктивных
    религиозных течений.
    Как пояснил министр по делам религий и гражданского
    общества Нурлан Ермекбаев, к таковым относятся некоторые «фасоны» мужской бороды, укороченные брюки, паранджа и никабы — ткань с прорезью
    для глаз, закрывающая лицо женщин-мусульманок.
    Дабы избежать вольного толкования «деструктивности» носителя растительности, в Казахстане разработают «образцы» дозволенных и недозволенных бород.
    Пугаться всем и сразу не стоит, поскольку, утешил
    министр, «не на каждую бороду будет введен запрет», и «всех огульно привлекать не будут».
    Имеется в виду — к суду и выплате штрафа. «Все
    будет расписано, — пообещал министр, — и длина бороды, и другие признаки. Речь не идет о любой бороде, например,
    священнослужителя, а только о тех, по кому будет принято решение, что это люди, придерживающиеся деструктивных религиозных течений».
    Разумеется, немаловажным фактором для вынесения вердикта будут и «укороченные штаны».
    Впрочем, если человек атеист и «не демонстрирует
    какие-то идеологические признаки», но носит бороду, наказывать его не станут. ))))))
    Еще одно новшество: депутатам предлагают законодательно подтвердить запрет для детей и подростков до 16 лет посещать религиозные церемонии, если один из родителей того не желает. Лиц указанной возрастной категории на такие мероприятия должны сопровождать родители, близкие родственники либо их представители. и т.д. )))
    http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/01/1678911.html

    Thumb up 8 Thumb down 0

  3. Raven

    Совсем что ли? А если полицай атеист или какой-нибудть мусульманин или буддист?

    Thumb up 11 Thumb down 0

  4. чужой

    Церковники совсем «рыбного супа обкушались»?
    Пора церковь от власти отдалять иначе совсем нюх потеряют!!!!
    Надо Иосифа возвращать, церкви сокращать и тд.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  5. Аноним

    да уж! отчизна в опасности! впрочем если можно «бешеному принтеру» почему остальным нельзя.

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