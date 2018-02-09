Обязали ходить в церковь полицейских с семьями в Ростове-на-Дону

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зато в Казахстане внесено предложение запрета на законодательном уровне для чиновников показывать свою принадлежность к религиозной организации. Пока это есть только в кодексе чиновника. А использование служебного положения для пропаганды религиозных убеждений, как я понимаю, вообще будет противозаконной. Эта норма распространится на всю бюджетную сферу, нацбанк.
Более того, на прошлой неделе депутатов парламента Казахстана ознакомили с законопроектом о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты, касающиеся религиозной деятельности и религиозных
объединений. Они предусматривают введение административной ответственности за ношение «атрибутов», характерных для деструктивных
религиозных течений.
Как пояснил министр по делам религий и гражданского
общества Нурлан Ермекбаев, к таковым относятся некоторые «фасоны» мужской бороды, укороченные брюки, паранджа и никабы — ткань с прорезью
для глаз, закрывающая лицо женщин-мусульманок.
Дабы избежать вольного толкования «деструктивности» носителя растительности, в Казахстане разработают «образцы» дозволенных и недозволенных бород.
Пугаться всем и сразу не стоит, поскольку, утешил
министр, «не на каждую бороду будет введен запрет», и «всех огульно привлекать не будут».
Имеется в виду — к суду и выплате штрафа. «Все
будет расписано, — пообещал министр, — и длина бороды, и другие признаки. Речь не идет о любой бороде, например,
священнослужителя, а только о тех, по кому будет принято решение, что это люди, придерживающиеся деструктивных религиозных течений».
Разумеется, немаловажным фактором для вынесения вердикта будут и «укороченные штаны».
Впрочем, если человек атеист и «не демонстрирует
какие-то идеологические признаки», но носит бороду, наказывать его не станут. ))))))
Еще одно новшество: депутатам предлагают законодательно подтвердить запрет для детей и подростков до 16 лет посещать религиозные церемонии, если один из родителей того не желает. Лиц указанной возрастной категории на такие мероприятия должны сопровождать родители, близкие родственники либо их представители. и т.д. )))
http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/01/1678911.html
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Совсем что ли? А если полицай атеист или какой-нибудть мусульманин или буддист?
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Церковники совсем «рыбного супа обкушались»?
Пора церковь от власти отдалять иначе совсем нюх потеряют!!!!
Надо Иосифа возвращать, церкви сокращать и тд.
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да уж! отчизна в опасности! впрочем если можно «бешеному принтеру» почему остальным нельзя.
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