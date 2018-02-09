Выучиться на прокурора предлагают в Бердске

Прокуратура Бердска проводит отбор кандидатов на целевые места, для подготовки специалистов в Институте прокуратуры Уральского государственного юридического университета. Для прохождения отбора, в прокуратуру города необходимо представить документы, пройти медицинское обследование и собеседование с прокурором города.

Желающим необходимо принести:

1. Автобиографию, написанную собственноручно в произвольной форме с указанием

основных событий жизни в хронологическом порядке.

2. Контактные данные (номер телефона, номер телефона одного из родителей).

3. Характеристику с места учебы, работы, службы.

4. Копию паспорта.

5. Медицинскую справку (форма 086-У).

6. Справки из наркологического и писхоневрологического диспансеров.

7. Копию трудовой книжки (при наличии).

8. Копию военного билета (при наличии) или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу.

9. Четыре фотографии размеров 3*4 см.

После предоставления этих документов, собеседования у прокурора города, абитуриента отправят в прокуратуру Новосибирской области, где он пройдет психологическое обследование. Это делается в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения профессионального психологического отбора кандидатов на службу в органы прокуратуры РФ и обучение в государственные образовательные организации».

Документы принимаются в прокуратуре города по адресу: г. Бердск, ул. Первомайская, 66, приемная прокурора города до 07 марта 2018 года. Контактный телефон: 3-02-04.