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Выучиться на прокурора предлагают в Бердске

Необходимо представить документы, пройти медицинское обследование и собеседование с городским прокурором.

9.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: pixabay.com Один комментарий

Выучиться на прокурора предлагают в Бердске

Необходимо представить документы, пройти медицинское обследование и собеседование с прокурором города

Прокуратура Бердска проводит отбор кандидатов на целевые места, для подготовки специалистов в Институте прокуратуры Уральского государственного юридического университета. Для прохождения отбора, в прокуратуру города необходимо представить документы, пройти медицинское обследование и собеседование с прокурором города.

Желающим необходимо принести:
1. Автобиографию, написанную собственноручно в произвольной форме с указанием
основных событий жизни в хронологическом порядке.
2. Контактные данные (номер телефона, номер телефона одного из родителей).
3. Характеристику с места учебы, работы, службы.
4. Копию паспорта.
5. Медицинскую справку (форма 086-У).
6. Справки из наркологического и писхоневрологического диспансеров.
7. Копию трудовой книжки (при наличии).
8. Копию военного билета (при наличии) или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу.
9. Четыре фотографии размеров 3*4 см.
После предоставления этих документов, собеседования у прокурора города, абитуриента отправят в прокуратуру Новосибирской области, где он пройдет психологическое обследование. Это делается в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения профессионального психологического отбора кандидатов на службу в органы прокуратуры РФ и обучение в государственные образовательные организации».
Документы принимаются в прокуратуре города по адресу: г. Бердск, ул. Первомайская, 66, приемная прокурора города до 07 марта 2018 года. Контактный телефон: 3-02-04.


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(1) Комментарий

  1. Местный

    Насмешили :-D

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