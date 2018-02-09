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Потушившего сигарету об икону студента арестовали на 9 суток на Кубани

Правоохранители провели проверку по видео, который сам студент и выложил в соцсети. Но наказали его за неповиновение полиции.

9.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Потушившего сигарету об икону студента арестовали на 9 суток на Кубани

Иконы — святыни для верующих

Студент краснодарского техникума, опубликовавший в соцсети снимки, на которых он тушит сигарету об икону в храме Горячего Ключа, получил девять суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительной информации полиции, студент краснодарского монтажного техникума опубликовал в соцсети снимки, на которых тушит сигарету об икону у храма архангела Михаила в Горячем Ключе. По выявленным материалам правоохранители назначили проверку.

«Проведение проверки по материалам продолжается. Сегодня суд назначил девять суток студенту по административному правонарушению», — сказали в ведомстве. Собеседник уточнил, что молодой человек задержан по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).


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