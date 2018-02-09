Выросли на бирже губернаторов акции главы Новосибирской области

Акции исполняющего обязанности руководителя Новосибирской области Андрея Травникова выросли на бирже губернаторов после визита Владимира Путина 8 февраля в Новосибирск.

Итогом поездки президента стала поддержка приоритетных проектов, содействие правительства РФ; положительная оценка деятельности Травникова. Вектор развития Новосибирска как научного центра теперь обозначен на уровне Федерации. Более того, Травников примет участие в заседании Совета по науке и образованию под председательством Владимира Путина, сообщает «ПолитБрокер».

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) повысил рейтинг Травникова в январе 2018 года. Врио губернатора Новосибирской области укрепил позиции, переместившись с 55-го на 50-е место. Таким образом он оказался в конце группы с «сильным влиянием».

Авторы рейтинга отмечают, что усиление позиций связано с визитом в Новосибирск вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, с которым Травников обсуждал программу реиндустриализации, о чем сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В том числе говорили о создании под Бердском предприятия по переработке картофеля.