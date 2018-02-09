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Выросли на бирже губернаторов акции главы Новосибирской области

На рост положения Андрея Травникова повлиял визит в Новосибирск Владимира Путина.

9.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Выросли на бирже губернаторов акции главы Новосибирской области

Андрей Травников принял участие в заседании Совета по науке и образованию под председательством Владимира Путина

Акции исполняющего обязанности руководителя Новосибирской области Андрея Травникова выросли на бирже губернаторов после визита Владимира Путина 8 февраля в Новосибирск.

Итогом поездки президента стала поддержка приоритетных проектов, содействие правительства РФ; положительная оценка деятельности Травникова. Вектор развития Новосибирска как научного центра теперь обозначен на уровне Федерации. Более того, Травников примет участие в заседании Совета по науке и образованию под председательством Владимира Путина, сообщает «ПолитБрокер».

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) повысил рейтинг Травникова в январе 2018 года. Врио губернатора Новосибирской области укрепил позиции, переместившись с 55-го на 50-е место. Таким образом он оказался в конце группы с «сильным влиянием».

Авторы рейтинга отмечают, что усиление позиций связано с визитом в Новосибирск вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, с которым Травников обсуждал программу реиндустриализации, о чем сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В том числе говорили о создании под Бердском предприятия по переработке картофеля.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Срочно продать!

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  2. Забияка

    Пора бы ему домой возвращаться. Ничего не понимаю, что конкретно то сделал хорошего или плохого данный человек.

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  3. Николай

    Вспоминаю бой боксёра, которому менеджеры искусственно » надули» высокий рейтинг. В первом же раунде он получил удар от малоизвестного боксера, который работал » мешком» у чемпионов мира, карьера на этом у него закончилась!

    Thumb up 1 Thumb down 1

    • Светлая

      Вот не нравятся мне неопытные люди, пытающиеся стать экспертами!…((
      Что напали на человека?!
      Как правило, такие люди не имеют ни собственного бизнеса, ни работников, а туда же… Кухари!
      Он только 7 октября прошлого года вступил на пост!
      Давно уже необходимо понять, что управленцем может быть не всякий, и работу его можно увидеть (особенно по высоте его должности) далеко не сразу!!!

      Thumb up 1 Thumb down 1

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