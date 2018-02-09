Дом с опасными трещинами в Бердске врио губернатора поручил проверить ГЖИ
Пироман сжигал за деньги дома, машины, киоски и приемную депутата в Новосибирске
«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска
Обязали ходить в церковь полицейских с семьями в Ростове-на-Дону
Выучиться на прокурора предлагают в Бердске
Потушившего сигарету об икону студента арестовали на 9 суток на Кубани
Ужесточить контроль за финансами потребовали от чиновников депутаты Бердска
Путин хочет создать ученым условия, чтобы они не уезжали из России
Выросли на бирже губернаторов акции главы Новосибирской области
«Лунный календарь-2018″ вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Срочно продать!
3 1
Пора бы ему домой возвращаться. Ничего не понимаю, что конкретно то сделал хорошего или плохого данный человек.
3 3
Рано говорить ещё об этом.
1 0
Вспоминаю бой боксёра, которому менеджеры искусственно » надули» высокий рейтинг. В первом же раунде он получил удар от малоизвестного боксера, который работал » мешком» у чемпионов мира, карьера на этом у него закончилась!
1 1
Вот не нравятся мне неопытные люди, пытающиеся стать экспертами!…((
Что напали на человека?!
Как правило, такие люди не имеют ни собственного бизнеса, ни работников, а туда же… Кухари!
Он только 7 октября прошлого года вступил на пост!
Давно уже необходимо понять, что управленцем может быть не всякий, и работу его можно увидеть (особенно по высоте его должности) далеко не сразу!!!
1 1