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Законно вырубают вековой лес в курортной зоне под Бердском

Бердский лесхоз взял в аренду лесной фонд Искитимского района и зарабатывает на нем деньги.

9.02.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.

Законно вырубают вековой лес в курортной зоне под Бердском

Граница Бердска и Искитимского района «виляет» в лесу за Новым поселком

В конце января житель бердского поселка Светлого Александр Волошин получил ответ из городского отдела МВД об отказе в возбуждении уголовного дела. Бердчанин просил правоохранительные органы проверить факт рубки и вывоза деревьев в зеленой зоне за Новым поселком.

В начале 2018 года Александр Андреевич заметил, как машина «Урал» перевозит спиленный лес со стороны Светлого, где, по его мнению, вырубка запрещена, в направлении Бердска. Об этом бдительный бердчанин заявил в полицию.

— Я видел, как по 4 лесовоза ходили. Позвонил в отдел МВД, продиктовал номер, попросил проверить документы: на каком сновании рубят, если здесь нет лесозаготовок, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Волошин.

По его словам, информацию полицейские приняли. Но потом, говорит, пришел участковый и начал укорять, дескать, «делать тебе нечего, а у меня работы полно».

— Он меня отчитал, как пацана, что я его работать заставляю. А после того, как я обратился в областную прокуратуру, говорит, чтобы я пришел в отдел, заявление написал и дал показания. Я считаю, что он должен был ко мне приехать и взять пояснения. Если для него эта работа тяжелая, так пусть увольняется, — возмущен Александр Андреевич.

Тем не менее, судя по официальному ответу из службы участковых уполномоченных, большегруз, перевозивший лес, все-таки нашли. Оказалось, что транспорт принадлежит бердскому лесхозу, который на законных основаниях пилит деревья.

Пояснения по этому поводу дал замдиректора лесхоза Сергей Белов:
«В данный момент АО «Бердский лесхоз» прорабатывает лесосеку, находящуюся в Искитимском районе за лагерем «Тимуровец», квартал 45, выдел 13, площадью 4,5 Га, объём заготовки 113 куб. м., основание для заготовки древесины — «Лесная декларация №1» от 20.12.2017 г.».

По пояснениям Белова, «вывоз древесины осуществляется в г. Бердск на предприятие, маршрут следования проходит через п. Светлый в том числе и на автомобиле «Урал», принадлежащем АО «Бердский лесхоз».

Таким образом, основываясь на показаниях замдиректора лесхоза, участковый не усмотрел состава преступления по ст. 260 Ук РФ — незаконная рубка лесных насаждений. Факт незаконной вырубки деревьев не подтвержден, сделал вывод полицейский. И на этом основании отказал в возбуждении уголовного дела, о чем письменно уведомил не только Волошина, но и прокурора Бердск.

Однако Александр Андреевич сомневается. По его наблюдениям вывезли леса гораздо больше, чем заявлено в лесной декларации.

— 113 кубометров — это совсем ничего. Там машина за машиной ходили перед Новым года и после, — заметил Волошин.

Но замдиректора лесхоза развеял его сомнения. По словам Сергея Белова, из искитимского леса вывезли порядка 8 «Уралов» деревьев (в одну машину входит 13-15 кубов), которые предприятие использует в коммерческих целях.

— Весь лесной фонд Искитимского района у нас в аренде. Цель ее одна — заготовка древесины. Мы вносим арендную плату, заготавливаем древесину, перерабатываем ее, продаем и на это существуем, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Ильич. — Но мы и следим за лесом: осуществляем уход, проводим рубки ухода, посадки, противопожарные мероприятия и другое.

Сергей Белов утверждает, что вырубали лес близ поселка Светлого на вполне законных основаниях, поэтому нет повода для уголовного преследования.

Справка

Лесная декларация – это документ установленного образца, подаваемый лесопользователем и содержащий исчерпывающие данные об способах применения лесных ресурсов на планируемый промежуток времени. В подтверждение информации, указанной в форме, представляется следующий документ: отчет об использовании лесных ресурсов, отображающий фактические данные по вырубке леса, то есть какая его часть от объема, заявленного в декларации, подверглась пользованию.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    кто спросит у этих черных лесорубов, собираются они восстанавливать лесной фонд, или будут вырубать до последнего дерева. Мы вносим арендную плату, заготавливаем древесину, перерабатываем ее, продаем и на это существуем, а зачем вы такие нужны

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. Александр

    Эти лесорубы многие годы колонами вывозят лес и скоро от таких как Бердский лесхоз леса не останется около пос. Светлый. На сегодня уже целые территории пустуют на месте, где раньше рос лес. И есть народная мудрость, чтобы спасти лес не нужно садить лес, нужно посадить одного чиновника, отвечающего за лес. Тут примерно та же ситуация.

    Thumb up 12 Thumb down 2

  3. вадим

    Ну вот теперь меня уже задели конкретно. Когда закончится это безобразие?!!!! Какой к черту лесхоз, какая арендная плата… Люди, опомнитесь. Нас вообще за дебилов считают.. Лес заповедный у нас, его осталось так мало.. Лесхоз за лесом вообще не смотрит, весь в сухостое и поваленных деревьях. Я не могу найти слово для действия его работников, кругом сплошные порубки еще радующих людей деревьев. Они совсем оборзели, извините за сленг. Столько лет и слышим только об этом лесхозе. Вредители, а чиновники еще хуже. Я сам законник, но если увижу в лесу, что творят берегитесь, не ждите от меня слащавых действий, да еще и людей позову на помощь. Адрес мой в редакции, если сторонники лесхоза и его прикрывающие заинтересуются. Попробуйте только вякнуть… Ваши то дома в окружении такого же леса стоят..

    Thumb up 10 Thumb down 4

  4. Николай

    Печально, что власть и правоохранительные органы не берегут единственное богатство города Бердска! Такое впечатление, что без ФСБ у нас неразберутся с уничтожением природы и махинациями с землёй никто не разберётся!

    Thumb up 6 Thumb down 0

  5. Аноним

    «— 113 кубометров — это совсем ничего. Там машина за машиной ходили перед Новым года и после, — заметил Волошин.

    Но замдиректора лесхоза развеял его сомнения. По словам Сергея Белова, из искитимского леса вывезли порядка 8 «Уралов» деревьев (в одну машину входит 13-15 кубов), которые предприятие использует в коммерческих целях.»

    А может быть так что работяги на конторском Урале лес воровали?

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  6. Raven

    Кто бы сомневался, что законно :-D Ворюги

    Thumb up 3 Thumb down 1

  7. паниковский

    Уважаемые,Лесхоз в наших лесах-Это козел в огороде.Отработал я месяц в этой конторе.послали на сан. вырубку.Свалили весь деловой лес и отправили на пилораму-осталась трухлятина и гниль.Дачники позвонили в лесхоз-оказалось все по закону:ЧТО ХОТЯТ ТО КЛЕЙМЯТ И ВАЛЯТ

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