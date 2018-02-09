Собчак заработала 404 млн рублей за 6 лет





Согласно сведениям, которые Ксения Собчак подала в ЦИК, за шесть лет, с 2011 по 2016 год, она заработала 403,9 млн руб. В качестве источников дохода указаны зарплата Собчак в качестве ведущей на телеканале «Дождь», радиостанции «Серебряный дождь» и ООО «ИД «Глобал медиа групп». Также в источниках дохода у кандидата в президенты — ​«доходы от вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, от продажи имущества, выплаты по договорам гражданско-правового характера». Кроме того, среди источников средств Собчак — «гонорары, приз победителя программы, ОАО «ТНТ-Телесеть».

Собчак держит 28 банковских вкладов, на которых хранится 417,1 млн руб. Кроме того, журналистка владеет инвестиционным паем под управлением УК «Альфа-Капитал» почти на 1,5 млн руб.

В собственности у Собчак — две квартиры в Москве и одна в Санкт-Петербурге, жилой дом и земельный участок в Подмосковье, а также восемь помещений (семь в Москве и одно в Петербурге). Собчак владеет автомобилем Bentley Continental GT Speed 2008 года.

За шесть лет Собчак заработала больше всех зарегистрированных на президентские выборы кандидатов, если ориентироваться на данные Центризбиркома. Доход Владимира Путина составил 38,5 млн руб., лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 98 млн руб., кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 157,4 млн руб., кандидата от Партии роста Бориса Титова — более 274 млн руб., Григория Явлинского («Яблоко») — 23 млн руб., кандидата от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина — 11,4 млн руб., кандидата от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина — 26,1 млн руб.

Как сообщает РБК, Собчак потратила на свою президентскую кампанию 19 млн руб. собственных средств. При этом она рассказывала, что у ее кампании есть пять основных спонсоров (тогда она не уточнила каких). На прошлой неделе президент издательского дома ACMG (издает в России журналы Forbes, L’Officiel, SNC, ​OK! и др.) Александр Федотов рассказал, что является одним из спонсоров кампании Собчак, однако сумму своих вложений не назвал.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта.