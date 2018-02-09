Подорожал на 128 рублей минимальный продуктовый набор для жителей Бердска

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в январе 2018 года составила 4077,23 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,8%. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил Новосибирскстат.

Продуктовый набор продолжает дорожать. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», месяцем ранее эта величина составляла 3948,92 рубля.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,7%, на долю молочных продуктов приходится 21,2%, мяса и мясопродуктов – 17%, плодов и овощей – 16,3%, рыбы – 5,4%, жиров – 5%, чая, соли и специй – 4,3%, сахара и кондитерских изделий – 2,1%, яиц – 2%.

В январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года в структуре стоимости набора выросла доля молочных продуктов, доля плодов и овощей. Доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, сахара и кондитерских изделий, яиц снизилась.

Справка

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.