Молоко, сыр в разрезе импортозамещения

В скандале с обнаружением антибиотиков тетрациклиновой группы в алтайском сыре «Ламбер», который производит Рубцовский молочный завод (принадлежит компании PepsiCo через «Вимм-Билль-Данн»), появились новые подробности. В ходе проверки выяснилось, что далеко не всегда содержащее запрещенные вещества сырье отправлялось обратно поставщику — в ряде случаев завод не смог этого доказать. Кроме того, выяснилось, что на производстве используется белковый концентрат из Франции, следует из промежуточного отчета «Российской газеты».

После обнаружения антибиотиков в сыре поставки «Ламбера» в страны ЕврАзЭС были приостановлены, а прокуратура Алтайского края согласовала внеплановую выездную проверку предприятия инспекторами Россельхознадзора. Проверка еще не закончена, но уже выявлены серьезные нарушения. В частности, в надзорном ведомстве утверждают, что на заводе знали о наличии в сырье антибиотиков, но все равно использовали его. Для производства сыра на предприятии берут пастеризованное молоко, поступающее из филиалов «Вимм-Билль-Данна» в Омске, Красноярске и Новосибирске, а также сырое молоко от поставщиков в Алтайском крае и Новосибирской области. Изучив документы, инспекторы пришли к выводу: на заводе не осуществляли контроль пастеризованного молока из Омска и Красноярска, нарушая тем самым одно из обязательных условий. Выявлено нарушение и в контроле сырья, поступающего от алтайских предприятий. Оборудование, на котором проводятся скрининговые исследования, аттестовано по ГОСТу, недействительному с 2015 года.

После обнаружения специалистами Россельхознадзора антибиотиков в «Ламбере» руководство Рубцовского молзавода расторгло договоры с двумя поставщиками сырья. По записям в журнале контроля качества принимаемого молока с 1 июля по 17 сентября 2017 года из-за обнаружения антибиотиков сырье 30 раз возвращали алтайским поставщикам и десять раз — новосибирским. По информации представителей Рубцовского молочного завода, всего таких возвратов в течение года было 114. Однако в ОАО «Родинский» (один из якобы провинившихся поставщиков в Алтайском крае) в 2017 году возврата молока по причине выявления антибиотиков у этого предприятия вообще не было. Управлением ветеринарии Алтайского края факты возврата также не подтверждены.

Кроме того, анализ журнала наличия антибиотиков в молоке показал, что используемой на заводе тест-системой зафиксировано свыше 20 случаев наличия антибиотиков в исследуемых партиях поступившего сырья. Однако, согласно данным журнала контроля заготовляемого молока, бракованные партии были приняты для дальнейшей переработки. Установлено, что в производственном процессе на предприятии используют концентрат молочных белков французского происхождения. Сейчас совместно с таможенными органами проводится проверка законности поступления и оборота на территории России данного продукта.

В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному контролю предполагают, что проверка на Рубцовском молочном заводе завершится к середине января 2018 года. «В настоящее время проверка Рубцовского филиала АО «Вимм-Билль-Данн» продолжается. Но уже очевидно, что завод не может подтвердить возврат сырья, содержащего антибиотики. Нельзя исключить возможность поступления данного сырья в переработку. При этом, вероятно, выявление антибиотиков в молоке Рубцовский молочный завод использует в качестве некого рычага влияния на поставщиков сырья для снижения уровня закупочных цен», — заявила корреспонденту «Российской газеты» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Парадокс нынешней ситуации в том, что приостановка поставок «Ламбера» касается только ЕврАзЭС, но не самой России. «Действительно, Россельхознадзор может ограничить поставку небезопасной продукции в зарубежные страны, но у нас нет полномочий запретить ее появление на российских прилавках. Правда, мы рекомендовали ветеринарной службе Алтайского края, подчиняющейся местной администрации, принять ряд мер по предотвращению распространения этих сыров. На это нам было сказано, что контроль рубцовских сыров будет усилен. Поэтому россияне, видимо, продолжат встречать на прилавках «Ламбер», — подтвердила Юлия Мелано. Проверяющие структуры действительно не нашли нарушений, а Роспотребнадзор даже поставил «Ламбер» в качестве примера качественного сыра. Такая странная позиция навела работников Рубцовского молочного завода на мысли о неком заказе, который могут исполнять федеральные чиновники в отношении иностранных компаний, владеющих производствами в России.

Директор Рубцовского филиала АО «Вимм-Билль-Данн» Ангелина Качесова комментировать ситуацию отказалась, предложив обратиться в пресс-службу головной компании. Там корреспонденту издания сообщили следующее: «Выпуск безопасной и качественной продукции, соответствующей требованиям и нормам законодательства, — наш приоритет. Мы контролируем 100 % сырого молока, поступающего на наши заводы, по многим параметрам, в том числе и на антибиотики. В случае обнаружения какого-либо отклонения от нормативных требований сырье не допускается на переработку. В настоящее время на нашем предприятии в Рубцовске проходит проверка Россельхознадзора. Мы будем готовы предоставить дополнительный комментарий после того, как ознакомимся с ее результатами».

Между тем холдинг, в который входит Рубцовский молзавод, проводит рекламную акцию, цель которой — убедить потребителей в безопасности «Ламбера» и опровергнуть утверждения Россельхознадзора об использовании антибиотиков. В Instagram владельцы множества аккаунтов начали использовать хэштег #ламберутро с подачи заведения общепита, принадлежащего российскому рэперу Тимати. Заведение стало использовать «Ламбер» в своих бургерах с названием «Ламбер-бургер». Сообщение об этом есть в официальном аккаунте заведения. В рекламной акции принял участие и актер Максим Виторган. В Instagram Виторган написал: «Добавь в свою жизнь солнца! Завтракаю я уже на работе, потому что завтракать в шесть утра в темноте нет никаких сил. А в павильоне всегда «солнце»! И «Ламбер» по райдеру». Это сообщение было сопровождено хэш-тегом #рекламамама.

Юлия Мелано в целом негативно отозвалась об этой кампании. «Естественно, холдинг сейчас будет проводить различные пиар-акции в поддержку «Ламбера». У них есть на это средства, и это их право. С другой стороны, наши артисты, прежде чем что-либо рекламировать, должны понимать моральную ответственность, которую они несут перед соотечественниками. Что ж, пусть это останется на их совести», — отметила г-жа Мелано.

Напомним, что PepsiCo владеет в России более 40 предприятиями. В 2011 году она завершила сделку по покупке ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», которое является одним из ведущих производителей молочной и соковой продукции в России. В 2015 году на «Рубцовском молочном заводе» было введено в строй новое оборудование, которое позволило увеличить выпуск «Ламбера» с 50 до 70 тонн в день. Присутствовавший на церемонии губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что «каждая третья головка сыра в Алтайском крае – это «Ламбер», а чуть позже, в эфире программы «ОТРажение» на «Общественном телевидении России», он сказал, что «волшебное слово «Ламбер» знает каждая хозяйка в Москве».