Госдеп хочет дружить с Россией

США хотят восстановления отношений с Россией, поводом для этого могут стать вопросы, затрагивающие интересы обеих стран. Об этом в ходе пресс-брифинга заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает РБК.

​Нойерт признала, что сейчас отношения двух стран остаются предельно сложными. «Это очень сложные многокомпонентные и сложные отношения. Госсекретарь четко обозначил то, на каком уровне находятся сейчас наши отношения. Возможно, вы помните прошлый год, когда он сказал, что отношения находятся на низком уровне», — охарактеризовала Нойерт российско-американские отношения.

Вместе с тем Нойерт подчеркнула, что США нуждаются в российской поддержке и в сотрудничестве с Москвой по ряду вопросов. Одним из этих вопросов является проблема КНДР. «Мы бы хотели заново выстроить эти отношения, потому что у нас есть много сфер, вызывающих взаимную озабоченность. Одна из них — КНДР: Россия подписалась под четырьмя успешными резолюциями СБ ООН (по вопросу КНДР. — РБК)… Нам нужно от России больше помощи по Северной Корее в вопросе денуклеаризации», — сказала она.

Еще одной сферой она представитель Госдепа назвала сотрудничество по вопросам урегулирования сирийского конфликта. «Мы успешно работаем в зоне перемирия на юго-западе Сирии, где прекращение огня соблюдается с июля прошлого года», — отметила она. Также Нойерт подтвердила, что российские и американские военные сохраняют контакт по горячей линии в Сирии.

В то же время представитель Госдепа вновь подтвердила обвинения в адрес России по вопросу использования химического оружия в Сирии. По версии Вашингтона, Москва помогает Дамаску избежать наказания за применение отравляющих веществ. «Они должны прекратить использовать химическое оружие. За это несет ответственность Сирия, но нам также известно, что использование химического оружия оказалось возможным благодаря России», — подчеркнула она.

В конце января госсекретарь США РексТиллерсон возложил на Россию основную ответственность за применение химоружия в Сирии. «Кто бы ни проводил атаки, Россия в конечном итоге несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленные смерти других сирийцев от химического оружия, которые начались с того момента, как Россия пришла в Сирию», — заявил Тиллерсон.