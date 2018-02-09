Ужесточить контроль за финансами потребовали от чиновников депутаты Бердска

Депутаты горсовета Бердска сегодня, 9 февраля, внесли изменения в бюджет города — на увеличение расходов на 23 млн рублей. Необходимый кворум — 23 человека — собрался. Всего же в горсовете 33 народных избранника.

В начале сессии депутаты поздравили именинников, после чего приступили к распределению бюджетных средств.

Начальник управления финансов мэрии Галина Купцова объяснила, что общая просроченная задолженность города составляет более 48 млн рублей. Пока на погашение долга направляют 16,6 млн.

Депутат Иван Минин отметил, что подобная ситуация сложилась из-за недостаточного контроля за ситуацией в управлении финансов города.

— Есть пожелание от бюджетного комитета — у нас был недостаточный мониторинг финансовым управлением. Просим ужесточить. Также мы приняли решение о создании рабочей группы по не платежам в бюджет земельного и имущественного налога, — заявил Минин.

В целом по вносимым в бюджет изменениям у депутатов вопросов не возникло. 22 человека проголосовало за, 2 воздержались.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 23 млн могут увеличить расходы в бюджете Бердска в 2018 году. Об этом на заседании комитета горсовета по промышленности и предпринимательству 6 февраля сообщила начфин администрации Галина Купцова.

Она сообщила, что доходная часть бюджета остаётся без изменений, а расходы увеличатся на сумму более 23 млн рублей. Львиную доля средств направят на погашение просроченной кредиторской задолженности — более 16 млн рублей.

Напомним, что часть денег для погашения долгов сейчас «заберут» у управлений гражданской защиты, образования, капитального строительства, а также ЖКХ.

Спикер горсовета Валерий Бадьин заверил, что в дальнейшем им эти деньги вернут.

— Мы в дальнейшем будем решать этот вопрос, чтобы нам выделили деньги из бюджета области, — объяснил он корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск».

Заявку в областной бюджет уже подали.

— Все делается в рамках существующих правил, — сообщил Бадьин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в понедельник завершился аукцион на открытие кредитной линии для покрытия дефицита бюджета Бердска и погашения долговых обязательств. Сумма кредита 76 млн рублей. На право предоставить кредит претендовали три банка.