Обчистили 29 квартир на 3 млн рублей серийные воры в Новосибирске

Следственными органами полиции по Новосибирску переданы в суд материалы уголовного дела о серии квартирных краж, сообщили сегодня, 9 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

Следственным управлением УМВД России по городу Новосибирску окончено предварительное расследование уголовного дела по фактам краж, совершенных путем незаконного проникновения в жилище.

«Установлено, что трое молодых людей в возрасте 24-29 лет действовали по наработанной схеме. Один из них оставался на улице и следил за окружающей обстановкой. По сотовому телефону он постоянно поддерживал связь с подельниками, которые заходили в подъезд многоквартирного дома при помощи ключей-чипов от домофонных замков. Используя набор имеющихся при них отмычек, злоумышленники открывали входные двери квартир и похищали ювелирные украшения, бытовую технику, а также денежные средства», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Одна из краж, совершенная в Дзержинском районе Новосибирска, попала на камеру видеонаблюдения, ранее установленную хозяйкой квартиры. С помощью видеозаписи оперативникам удалось установить личности подозреваемых.

Видео ГУ МВД по НСО



В ходе проведения спецоперации при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области подозреваемые после совершения ими очередной кражи были задержаны.

«Фигуранты обвиняются в 29 эпизодах противоправной деятельности с причинением ущерба в размере около 3 миллионов рублей. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Волк.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.