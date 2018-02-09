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Обчистили 29 квартир на 3 млн рублей серийные воры в Новосибирске

Попались домушники на одной из краж, где хозяйка квартиры установила скрытую камеру. По приметам подельников задержали бойцы СОБР и Росгвардии.(ВИДЕО)

9.02.2018 Фото: Стоп-кадр с видео ГУ МВД по НСО Один комментарий

Обчистили 29 квартир на 3 млн рублей серийные воры в Новосибирске

Воры попали на запись камеры видеонаблюдения в квартире

Следственными органами полиции по Новосибирску переданы в суд материалы уголовного дела о серии квартирных краж, сообщили сегодня, 9 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

Следственным управлением УМВД России по городу Новосибирску окончено предварительное расследование уголовного дела по фактам краж, совершенных путем незаконного проникновения в жилище.

«Установлено, что трое молодых людей в возрасте 24-29 лет действовали по наработанной схеме. Один из них оставался на улице и следил за окружающей обстановкой. По сотовому телефону он постоянно поддерживал связь с подельниками, которые заходили в подъезд многоквартирного дома при помощи ключей-чипов от домофонных замков. Используя набор имеющихся при них отмычек, злоумышленники открывали входные двери квартир и похищали ювелирные украшения, бытовую технику, а также денежные средства», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Одна из краж, совершенная в Дзержинском районе Новосибирска, попала на камеру видеонаблюдения, ранее установленную хозяйкой квартиры. С помощью видеозаписи оперативникам удалось установить личности подозреваемых.

Видео ГУ МВД по НСО

В ходе проведения спецоперации при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области подозреваемые после совершения ими очередной кражи были задержаны.

«Фигуранты обвиняются в 29 эпизодах противоправной деятельности с причинением ущерба в размере около 3 миллионов рублей. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Волк.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Спасибо за подробности, как надо совершать кражи группой лиц и на чём жулики прокололись. Начинающим ворам пригодится и будут теперь более внимательны при совершении преступлений. 8)

    Thumb up 0 Thumb down 1

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