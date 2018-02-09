Дачный дом с воющей в нем запертой собакой не стали открывать полицейские Бердска

По сообщению о безвестно пропавшем человеке, возможно, умершем в своем домике на даче и съеденным собакой, выезжали в СНТ «Восток-1» 8 февраля полицейские и спасатели в Бердске.

Напомним, дачница из садового общества «Восток-1» сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что в доме рядом с ее участком более трех недель воет пес. На даче живет пьющий молодой человек. С середины января он пропал. Собака, запертая в доме «орет дурниной». 8 февраля она попыталась открыть дверь, чтобы освободить собаку, но не смогла. Замок врезной. И непонятно, дома хозяин или нет. И соседка подумала о страшном: вдруг хозяин умер, а собака его съела. Сообщение об исчезновении человека поступило в дежурную часть отдела МВД. Там сказали, что поедут по указанному адресу и проверят информацию.

— Из полиции поступило сообщение, что есть подозрение, что в дачном доме находится труп. Когда мы прибыли по указанному адресу, там уже находились полицейские. Сотрудники МВД осмотрели место и решили, что трупа в доме нет. Поэтому дверь вскрывать не нужно. Наша помощь не понадобилась, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Спасатели отправились в «Восток-1» на «газеле». Путь по занесенной снегом дороге им пришлось местами откапывать, чтобы проехать. И в одну, и в другую сторону.