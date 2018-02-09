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К 13 годам колонии за взятки приговорили экс-губернатора Сахалина

Александр Хорошавин должен выплатить штраф в размере 500 млн рублей. Приговор оказался самым суровым по подобным делам. Экс-мэр Бердска получил 10 лет колонии.

9.02.2018 Фото: © РИА Новости / Кирилл Ясько Один комментарий

К 13 годам колонии за взятки приговорили экс губернатора Сахалина

Александра Хорошавина задержали в марте 2015 года

Городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в 500 миллионов рублей.

Бывший губернатор на пять лет после освобождения лишится права занимать государственные должности. Кроме того, суд постановил лишить его государственных наград.

В срок заключения Хорошавину будет зачтено время, которое он с 4 марта 2015 года провел под арестом, передает РИА Новости.

Экс-советника губернатора Андрея Икрамова суд приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей за взятки. Бывший зампред правительства области Сергей Карепкин также признан виновным во взятках и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей. Бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов, который сотрудничал со следствием, по решению суда должен выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

Приговор Хорошавину оказался самым суровым для бывших губернаторов за последние по меньшей мере 20 лет. Так, бывший кировский губернатор Никита Белых получил восемь лет колонии строгого режима и штраф около 50 миллионов рублей (за получение взятки), тульский Вячеслав Дудка — девять с половиной лет колонии и штраф в 0,9 миллиона рублей (за получение взятки), брянский Николай Денин — четыре года колонии общего режима (за превышение полномочий), новосибирский Василий Юрченко — три года условно (за превышение полномочий).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бывший глава Бердска Илья Потапов приговорен к 10 годам колонии строго режима и 500-миллионному штрафу, который он не сможет выплатить и за 8600 лет при условии, что ежемесячно из своего заработка тюремного библиотекаря он отчисляет государству 4800 рублей в месяц. Потапова обвиняли в получении взятки в 3 млн рублей и других коррупционных преступлениях.

Хорошавина задержали на рабочем месте в марте 2015 года. Ровно через два года начался судебный процесс, в ходе которого прокурор потребовал для экс-губернатора 13 лет колонии строгого режима и штраф в полмиллиарда рублей, именно такую меру наказания ему и определил в итоге суд.

Александра Хорошавина обвинили в восьми эпизодах взяточничества и в одном случае легализации денег. Вместе с бывшим главой региона по делу проходят бывший зампред правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Если Потапов года три пожил бы как Хорошавин ему и 15 ку не обидно бы мотать

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