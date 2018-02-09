Сейчас стоматология в Бердске на хорошем уровне. Бояться не стоит

учащийся школы №9, 8 лет:— Чтобы зубы не болели, их нужно чистить утром и вечером вкусной апельсиновой пастой и не есть много сладкого. Стоматологи очень добрые врачи. Они зубы лечат, а когда надо, они зубы вырывают. Я желаю им, чтобы они сами не болели, чтобы у них зубы не болели. Чтобы больше лечили зубы, чтобы все были со здоровыми зубами.

Ульяна Коваль,

ведущая праздничных мероприятий:

— Cо мной недавно приключилась такая история. Заболел зуб мудрости, и мне срочно нужно было найти хирурга. Я объехала несколько клиник в Бердске: в одних не было специалист этого профиля, в других меня не устраивала цена. И мне порекомендовали обратиться к Якову Финееву. Он сделал рентген, обезболил, сделал все необходимые процедуры, и я счастливая и довольная отправилась домой. Я желаю стоматологам в их профессиональный праздник больше сияющих улыбок пациентов, положительных отзывов и благодарных клиентов.

Екатерина Коротеева,

продавец:

— Я посещаю стоматолога один раз в полгода. Меня к этому приучила мама. Зубы в наше время — это визитная карточка человека. За последние несколько лет оборудование в клиниках стало более профессиональным, и качество обслуживания заметно улучшилось. В детстве я ужасно боялась жужжания бормашины, а сейчас сажусь в кресло и расслабляюсь настолько, что засыпаю. И мой сын не боится стоматологов. Я очень рада, что наступило время, когда детям не страшен стоматолог, как в моем детстве. В Бердске стоматологи относятся к клиентам трепетно и очень ответственно. У меня есть любимый стоматолог Людмила. Она так аккуратненько и нежно все делает. Я хочу пожелать врачам-стоматологам приятных клиентов.

Илья Власов,

массажист:

— Я хожу к стоматологу два раза в год на профилактический осмотр. Если что-то надо, врач назначает процедуры. Я желаю врачам-стоматологам больше клиентов.

Мария Куликова,

врач-гинеколог:

— Мы всей семьей ходим к Елене Заводян. Она очень внимательная, аккуратная, профессионал своего дела. Для здоровья зубов важна гигиена и правильное питание. Нужно, чтобы еда была сбалансирована, не забывать про творог. Стоматологи путь будут здоровы и приходят на работу с хорошим настроением. Положительный настрой помогает в работе и передается пациентам.

Александра Петрова,

оператор:

— Чтобы зубы не болели, нужно чистить зубы утром и вечером. Не забывать есть яблочки после сладкого. Они прекрасно очищают ротовую полость. Больные зубы — это халатность самих людей. Сейчас стоматология в Бердске на хорошем уровне. И бояться не стоит. Укол поставят, и ничего не чувствуешь. Поэтому мой совет: хотя бы один раз в год находите время для консультации. Стоматологам желаю зарплаты побольше — работы поменьше.