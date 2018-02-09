КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 3-х комнатную
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Увеличить налог на доходы богатым хотят в Госдуме

Дачный дом с воющей в нем запертой собакой не стали открывать полицейские Бердска

Подорожал на 128 рублей минимальный продуктовый набор для жителей Бердска

Сейчас стоматология в Бердске на хорошем уровне. Бояться не стоит

Госдеп хочет дружить с Россией

Ужесточить контроль за финансами потребовали от чиновников депутаты Бердска

Обчистили 29 квартир на 3 млн рублей серийные воры в Новосибирске

Глубокая яма возле оживленной дороги пугает жителей Бердска

К 13 годам колонии за взятки приговорили экс-губернатора Сахалина

Путин хочет создать ученым условия, чтобы они не уезжали из России

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


Сейчас стоматология в Бердске на хорошем уровне. Бояться не стоит

9 февраля — Международный День стоматолога. «Курьер.Среда.Бердск» узнал у жителей Бердска, как часто они посещают стоматолога и что желают дантистам в их профессиональный праздник.

9.02.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: автора и из архива героев, pixabay.com Нет комментариев

Сейчас стоматология в Бердске на хорошем уровне. Бояться не стоитРуслан Голованов,
учащийся школы №9, 8 лет:
— Чтобы зубы не болели, их нужно чистить утром и вечером вкусной апельсиновой пастой и не есть много сладкого. Стоматологи очень добрые врачи. Они зубы лечат, а когда надо, они зубы вырывают. Я желаю им, чтобы они сами не болели, чтобы у них зубы не болели. Чтобы больше лечили зубы, чтобы все были со здоровыми зубами.

Сейчас стоматология в Бердске на хорошем уровне. Бояться не стоитУльяна Коваль,
ведущая праздничных мероприятий:
— Cо мной недавно приключилась такая история. Заболел зуб мудрости, и мне срочно нужно было найти хирурга. Я объехала несколько клиник в Бердске: в одних не было специалист этого профиля, в других меня не устраивала цена. И мне порекомендовали обратиться к Якову Финееву. Он сделал рентген, обезболил, сделал все необходимые процедуры, и я счастливая и довольная отправилась домой. Я желаю стоматологам в их профессиональный праздник больше сияющих улыбок пациентов, положительных отзывов и благодарных клиентов.

Сейчас стоматология в Бердске на хорошем уровне. Бояться не стоитЕкатерина Коротеева,
продавец:
— Я посещаю стоматолога один раз в полгода. Меня к этому приучила мама. Зубы в наше время — это визитная карточка человека. За последние несколько лет оборудование в клиниках стало более профессиональным, и качество обслуживания заметно улучшилось. В детстве я ужасно боялась жужжания бормашины, а сейчас сажусь в кресло и расслабляюсь настолько, что засыпаю. И мой сын не боится стоматологов. Я очень рада, что наступило время, когда детям не страшен стоматолог, как в моем детстве. В Бердске стоматологи относятся к клиентам трепетно и очень ответственно. У меня есть любимый стоматолог Людмила. Она так аккуратненько и нежно все делает. Я хочу пожелать врачам-стоматологам приятных клиентов.

Сейчас стоматология в Бердске на хорошем уровне. Бояться не стоитИлья Власов,
массажист:
— Я хожу к стоматологу два раза в год на профилактический осмотр. Если что-то надо, врач назначает процедуры. Я желаю врачам-стоматологам больше клиентов.

Сейчас стоматология в Бердске на хорошем уровне. Бояться не стоитМария Куликова,
врач-гинеколог:
— Мы всей семьей ходим к Елене Заводян. Она очень внимательная, аккуратная, профессионал своего дела. Для здоровья зубов важна гигиена и правильное питание. Нужно, чтобы еда была сбалансирована, не забывать про творог. Стоматологи путь будут здоровы и приходят на работу с хорошим настроением. Положительный настрой помогает в работе и передается пациентам.

Сейчас стоматология в Бердске на хорошем уровне. Бояться не стоитАлександра Петрова,
оператор:
— Чтобы зубы не болели, нужно чистить зубы утром и вечером. Не забывать есть яблочки после сладкого. Они прекрасно очищают ротовую полость. Больные зубы — это халатность самих людей. Сейчас стоматология в Бердске на хорошем уровне. И бояться не стоит. Укол поставят, и ничего не чувствуешь. Поэтому мой совет: хотя бы один раз в год находите время для консультации. Стоматологам желаю зарплаты побольше — работы поменьше.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Собчак заработала 404 млн рублей за 6 лет Пенсии в феврале жители Бердска получат позже Увеличить налог на доходы богатым хотят в Госдуме

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика