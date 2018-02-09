Сейчас стоматология в Бердске на хорошем уровне. Бояться не стоит
9 февраля — Международный День стоматолога. «Курьер.Среда.Бердск» узнал у жителей Бердска, как часто они посещают стоматолога и что желают дантистам в их профессиональный праздник.
9.02.2018Автор: Елена БелоусоваФото: автора и из архива героев, pixabay.comНет комментариев
Руслан Голованов,
учащийся школы №9, 8 лет:
— Чтобы зубы не болели, их нужно чистить утром и вечером вкусной апельсиновой пастой и не есть много сладкого. Стоматологи очень добрые врачи. Они зубы лечат, а когда надо, они зубы вырывают. Я желаю им, чтобы они сами не болели, чтобы у них зубы не болели. Чтобы больше лечили зубы, чтобы все были со здоровыми зубами.
Ульяна Коваль,
ведущая праздничных мероприятий:
— Cо мной недавно приключилась такая история. Заболел зуб мудрости, и мне срочно нужно было найти хирурга. Я объехала несколько клиник в Бердске: в одних не было специалист этого профиля, в других меня не устраивала цена. И мне порекомендовали обратиться к Якову Финееву. Он сделал рентген, обезболил, сделал все необходимые процедуры, и я счастливая и довольная отправилась домой. Я желаю стоматологам в их профессиональный праздник больше сияющих улыбок пациентов, положительных отзывов и благодарных клиентов.
Екатерина Коротеева,
продавец:
— Я посещаю стоматолога один раз в полгода. Меня к этому приучила мама. Зубы в наше время — это визитная карточка человека. За последние несколько лет оборудование в клиниках стало более профессиональным, и качество обслуживания заметно улучшилось. В детстве я ужасно боялась жужжания бормашины, а сейчас сажусь в кресло и расслабляюсь настолько, что засыпаю. И мой сын не боится стоматологов. Я очень рада, что наступило время, когда детям не страшен стоматолог, как в моем детстве. В Бердске стоматологи относятся к клиентам трепетно и очень ответственно. У меня есть любимый стоматолог Людмила. Она так аккуратненько и нежно все делает. Я хочу пожелать врачам-стоматологам приятных клиентов.
Илья Власов,
массажист:
— Я хожу к стоматологу два раза в год на профилактический осмотр. Если что-то надо, врач назначает процедуры. Я желаю врачам-стоматологам больше клиентов.
Мария Куликова,
врач-гинеколог:
— Мы всей семьей ходим к Елене Заводян. Она очень внимательная, аккуратная, профессионал своего дела. Для здоровья зубов важна гигиена и правильное питание. Нужно, чтобы еда была сбалансирована, не забывать про творог. Стоматологи путь будут здоровы и приходят на работу с хорошим настроением. Положительный настрой помогает в работе и передается пациентам.
Александра Петрова,
оператор:
— Чтобы зубы не болели, нужно чистить зубы утром и вечером. Не забывать есть яблочки после сладкого. Они прекрасно очищают ротовую полость. Больные зубы — это халатность самих людей. Сейчас стоматология в Бердске на хорошем уровне. И бояться не стоит. Укол поставят, и ничего не чувствуешь. Поэтому мой совет: хотя бы один раз в год находите время для консультации. Стоматологам желаю зарплаты побольше — работы поменьше.