Разбил Toyota не пропустивший ее УАЗ на перекрестке в Бердске

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ГИБДД, установите камеры фиксации проезда на красный сигнал светофора на перекрестке, достали летающие «убийцы» под красный.
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Да,к сожалению езда на «красный» на этом перекрёстке норма.
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через месяц на DROMe не бита не крашена полный фарш
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