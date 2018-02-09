Разбил Toyota не пропустивший ее УАЗ на перекрестке в Бердске

ДТП произошло сегодня, 9 февраля, около 8.00 на пересечении улиц Красная Сибирь и Ленина в Бердске. Столкнулись «УАЗ-Патриот» и «Тойота Королла».

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» аварийный комиссар, оформляющий ДТП, отечественный автомобиль ехал по главной улице города и, поворачивая налево на ул. Красная Сибирь, не пропустил «Тойоту», ехавшую навстречу по ул. Ленина.

- Ехали по Ленина навстречу друг другу. «Уазик» начал поворачивать и не уступил «Тойоте». Пострадавших нет, — констатировал аварком.

За рулем УАЗа находился пожилой мужчина, который признал свою вину. По оценке аварийного комиссара, если отечественное авто «попробуем отремонтировать», то иномарку смело можно отправлять в утиль — она пострадала очень серьезно и не подлежит восстановлению.

Автор видео Анастасия Солодкова

По словам аваркома, водители (кроме них в машинах никого не было), попавшие в ДТП не стали вызывать сотрудников ГИБДД, поскольку обошлось без пострадавших, а кроме того, потому что «в Бердске сейчас нет Госавтоинспекции».