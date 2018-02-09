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Осуждены 80 человек за оскорбление полицейских в Новосибирской области за год

Всего в 2017 году возбуждено 114 уголовных дел по подобным фактам. 25 тыс. рублей заплатила по суду женщина, обматерившая сотрудника полиции.

9.02.2018 Нет комментариев

Осуждены 80 человек за оскорбление полицейских в Новосибирской области за годВ главке МВД России по Новосибирской области подвели итоги работы по защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел, сообщили в четверг в управлении МВД по Новосибирской области.

Одним из направлений деятельности службы собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области является работа по защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел. В 2017 году по материалам, предоставленным подразделениями Главного управления, следователями Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено 144 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 Уголовного кодекса РФ («Оскорбление представителя власти»). За совершение указанного деяния судами Новосибирской области осуждено более 80 граждан.

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Кроме того, сотрудник органов внутренних дел, признанный потерпевшим, имеет право подать иск в порядке гражданского судопроизводства о компенсации причиненного ему морального вреда. Так, сотрудником Управления МВД России по Новосибирску А. было подано в суд исковое заявление, подготовленное Правовым управлением ГУ МВД России по Новосибирской области в защиту чести, достоинства и деловой репутации, с требованием о компенсации морального вреда. В отношении данного сотрудника, находившегося при исполнении служебных обязанностей, гражданка Т. публично выражалась нецензурной бранью, высказывая унизительные оскорбления.

По результатам рассмотрения иска Мировой суд Ленинского района Новосибирска вынес решение о взыскании с гражданки Т. в пользу сотрудника полиции А. компенсации морального вреда в размере 25 000 рублей. Данное решение вступило в законную силу.

Аналогичные решения приняты мировыми судами и по ряду других исков, поданных сотрудниками органов внутренних дел.


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