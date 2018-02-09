«Лунный календарь-2018″ вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие садоводы и огородники! В газете «Курьер.Среда.Бердск», №2/2018 за 31 января вышел традиционный лунный календарь с расписанием ведения зимних/весенних/летних/осенних работ на 2018 года.

Цена газеты 12 рублей.

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