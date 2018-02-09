Дом с опасными трещинами в Бердске врио губернатора поручил проверить ГЖИ
Пироман сжигал за деньги дома, машины, киоски и приемную депутата в Новосибирске
«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска
Обязали ходить в церковь полицейских с семьями в Ростове-на-Дону
Выучиться на прокурора предлагают в Бердске
Потушившего сигарету об икону студента арестовали на 9 суток на Кубани
Ужесточить контроль за финансами потребовали от чиновников депутаты Бердска
Путин хочет создать ученым условия, чтобы они не уезжали из России
Выросли на бирже губернаторов акции главы Новосибирской области
«Лунный календарь-2018″ вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»