«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска

Ждем фотографии ваших мурлычек, с вами или без вас, как вашей душе хочется!
1 марта в России отмечают Кошкин день. А ведь эти красавицы живут почти в каждой бердской семье! Пора им отдать место на страницах сайта www.kurer-sreda.ru и газеты. Ждем фотографии ваших мурлычек, с вами или без вас, как вашей душе хочется! 28 февраля проект «Ты моя кисуля» выйдет на сайте и в газете «Курьер.Среда.Бердск». А так же уже запущен альбом в нашей группе ВКОНТАКТЕ. Любуйтесь!
Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото животного нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Ты моя кисуля»», обязательно с указанием клички вашей киски, можно и вашем именем!
Фото принимаем до 23 февраля 2018 года.
Нашего кисулю зовут Симба. Сейчас ему 2,5 года. Это полноправный член нашей семьи, причём её центр. На фото кот смотрит телевизор. Фото прислал Алексей Ерофеев
Здравствуйте, редакция «Курьер. Среда. Бердск». Моего кота зовут Барни. Мы нашли его через статью в вашей газете об оставленном в переноске на морозе британце. Хочу сказать, что сейчас у него всё хорошо и теперь он путешествует только на шлейке Спасибо за вашу помощь животным и за такого красивого кота.
От редакции: И вам, Лика, спасибо!
Котика зовут Серик. Ему 5 лет. Фото прислала Светлана
Вискас. Прислала Елена
Порода кошек называется ориентальная или коротко ориенталы. На первом и третьем фото кошечка Нюша, ей 9 месяцев, на втором фото она с папой его зовут Марсик ему три года, самые социальные коты в мире, им всегда нужно присутствие человека, ласковые до безумия. В Бердске еще не нашла людей у кого есть такая порода. Поэтому хочу ими похвастаться.
|Кошка Мария , 14 лет
|Кошка Мария , 14 лет
|Кошка Мария , 14 лет
#Тымоякисуля Марсик и Ксюша
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В России живет больше всего домашних кошек в мире ! Доказано статистикой.
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С вещами на выход!
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Куда на выход то. Вы так всех пациетов из клиники распустите, а среди них и буйные встречаются
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Я ж говорю неадекватно! Полное безкультурие .
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Фото хорошее. А вот как чёрных фотографировать, не получается столько деталей, пусть Петр расскажет, хватить слезы в политических лить
5 1
все верно
3 1
Какие милашки!
9 1
Марсик красавчик
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Мне в раковине который спит кот понравился, забавно .
2 1
Анфиса и Люся!!!
Марию 14 лет не везде нашла(((((
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Хочу конкурс красоты среди котов
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Давайте конкурс хомячков черепашек. А то что за дескриминация
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ШЕРЛОК!! Вот это глазки!!
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Мартин, ты красавчик! О, какие глазки!
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А мейнкуны в Бердске есть? Прислал бы кто фото!
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«Ты моя кисуля!» -фиии…А где реальные молодые красивые?
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