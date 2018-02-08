Инструкция: Диспансеризация проходит по новым правилам в Бердске

В 2018 году произошли изменения в прохождении диспансеризации в Бердске. Из обязательного списка исключены общий анализ мочи и крови, УЗИ брюшной полости. Для 45-летних и 51-летних бердчан добавлен анализ ПСА (простатический специфический антиген). Женщины в возрасте от 39 до 48 лет будут проходить маммографию 1 раз в три года, от 50 до 70 лет — 1 раз в два года. Исследование кала на скрытую кровь будут проводить для пациентов в возрасте от 48 до 70 лет. Но это еще не все изменения, касающиеся диспансеризации.

По словам руководителя Центра здоровья бердской горбольницы Виктора Подоймы, цели и задачи диспансеризации остались прежними — выявление факторов риска развития заболеваний, выявление заболеваний на ранних стадиях и консультации по сохранению здоровья.

Диспансеризация проводится в два этапа. На первом пациент проходит обследование. Задача второго этапа при наличии показаний — консультации с узкими специалистами либо дополнительное обследование. Как на первом, так и втором этапе проводится профилактическое консультирование, подчеркнул Подойма.

— В некоторых случаях это общие сведения о питании, о физической нагрузке, режиме труда и отдыха и так далее — 3-5 минут. В других случаях, когда у пациента находят фактор риска, например, избыточную массу тела, требуется углубленное профилактическое консультирование, которое займет до 40 минут, — объяснил Виктор Васильевич.

В этом году изменился объем первого этапа диспансеризации. Из него исключены общий анализ мочи и крови, УЗИ органов брюшной полости. Добавлено обследование на выявление рака предстательной железы — ПСА. Это обследование для мужской части населения проводят в 45 лет и 51 год.

На первом этапе диспансеризации проводится анкетирование среди пациентов. При наличии жалоб обследование может продолжаться либо на втором этапе, либо вне рамок диспансеризации.

Если ЭКГ ранее делали всем проходившим диспансеризацию, то сейчас ее проходят мужчины от 36 лет и старше, женщины от 45 лет и старше. Один раз в три года.

Изменились и возрастные рамки для осмотра у фельдшера-акушера. Раньше этого специалиста проходили женщины в возрасте от 21 до 69 лет, сейчас — от 30 до 60 лет. Что касается маммографии, то поменялась ее кратность. Женщины от 39 до 48 лет проходят маммографию 1 раз в три года, от 50 до 70 лет — 1 раз в два года.

Обследование кала на скрытую кровь раньше проводилось среди пациентов в возрасте от 48 до 75 лет, сейчас — от 49 до 73 лет.

Измерение внутриглазного давления также остается в рамках диспансеризации, но не для пациентов от 39 лет и старше, а для пациентов от 60 лет и старше.

На втором этапе исключили фиброгастроскопию (ФГС), липидный сектор. При наличии показаний сохраняется обследование у узких специалистов: невролога, хирурга, уролога и так далее. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий теперь проходят мужчины в возрасте от 45 до 72 лет, женщины от 54 до 72 лет. Колоноскопия проводится по результатам анкетирования и рекомендациям хирурга.

Восемь факторов риска

1. Повышенное артериальное давление. Контрольная цифра не должна быть выше 140 на 90.

2. Курение табака. Повреждаются все органы и системы. На первом месте — повреждение сердечно-сосудистой системы, на втором — поражение дыхательной системы. Вплоть до рака легких. По статистике 9 из 10 человек с этим заболеванием — курильщики.

3. Злоупотребление алкоголем. Если мужчина потребляет более 60 граммов крепкого алкогольного напитка в день, более 150 граммов красного вина или более 300 граммов пива, это считается злоупотреблением. Для женщин доза в два раза меньше.

4. Нездоровое питание. Избыточное потребление калорийной пищи, не соответствующее энерготратам. Избыточное потребление быстрых углеводов (сахар, варенье, мед, печенье и так далее). В сутки нужно употреблять не более 40 граммов. Избыточное потребление соли (норма — 6 граммов в сутки). Недостаток в рационе овощей и фруктов (норма — 300-400 граммов ежедневно). Питаться нужно 4-5 раз в день. Последний прием пищи — за 2-3 часа до сна.

5. Недостаточная физическая активность. Рекомендованы для тренировки быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавание, настольный теннис. Не менее 30 минут занятий ежедневно.

6. Избыточная масса тела.

7. Повышенное содержание сахара в крови.

8. Повышенное содержание холестерина.

От 21 до 99 лет

В 2018 году пройти бесплатную диспансеризацию могут граждане России, которые родились в следующих годах: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997. В общем, все те, чей возраст делится на три.

Все на диспансеризацию

1 этап

• Анкетирование.

• Антропометрия (измерение роста, веса).

• Артериальное давление.

• Уровень глюкозы в крови.

• Уровень холестерина в крови.

• ЭКГ (мужчины с 36 лет, женщины с 45 лет).

• Флюорография легких.

• Анализ кала на скрытую кровь (с 49 лет каждые два года).

• Мужчины — ПСА в 45 и 51 год. Женщины — маммография с 39 лет каждые три года, с 50 — каждые два года. Гинекологический осмотр. Цитология мазка с шейки матки (с 39 лет до 60 каждые два года).

• Внутриглазное давление (с 60 лет).

• Прием врачом-терапевтом.

2 этап

• Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий: мужчины в возрасте от 45 до 72 лет, женщины — от 54 до 72 лет.

• Осмотр узкими специалистами.

• Колоноскопия (с 49 лет каждые два года).

• Спирометрия (с 21 года).

• По итогам обследования прием терапевтом, углубленное консультирование.

С паспортом и страховым полисом

Диспансеризация проводится в поликлиниках №1 и №2.

В поликлинике № 1 желающих пройти диспансеризацию ждут в кабинете №8 и Центре здоровья. Здесь проводят регистрацию и выдают направления. Приходить необходимо к 8.00. При себе иметь паспорт и страховой полис. Перед походом в поликлинику не нужно завтракать.

Справки по тел.: 8(38-41) 2-66-57 (Центр здоровья).

Источники информации о диспансеризации

— СМИ.

— Участковые терапевт и медсестра.

— Уведомления руководителям предприятий и учреждений.

— Sms-рассылка страховых компаний.

— Информационные стенды в лечебных учреждениях.

— Сайт горбольницы.