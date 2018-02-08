Президентский вертолет улетел из Академгородка

Примерно в 19.55 сегодня, 8 февраля, жители микрорайона «Щ» в новосибирском Академгородке заметили улетающий президентский самолет. Видимо, к этому времени Владимир Путин завершил все запланированные на день визита в Новосибирск встречи.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, улетал один из трех вертолетов, которые около 15.30 приближались к Академгородку — бежевые с триколором и затонированными окнами. Таким образом, если предполагать, что воздушное судно действительно перемещало главу государства, Путин провел в новосибирском научном центре порядка 4,5 часов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», президент во время своего рабочего выслушал доклад врио губернатора о социально-экономическом положении Новосибирской области, побывал в Институте ядерной физики, пообщался со студентами и академиками, наградил своими премиями молодых ученых и провел совет по науке и образованию.

В совещании по развитию Новосибирской области глава региона Андрей Травников предложил Владимиру Путину проект по созданию модели эффективного развития территорий, куда войдет и Бердск.

Новосибирцам визит президента не доставил особых неудобств. Напротив, они порадовались вычищенным накануне улицам. И вечером, как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» читатели, дороги были полупустыми, во всяком случае бердский участке трасса М-256 и сам Академгородок. На въезде в советский район со стороны Бердска стояли посты ДПС, машины с включенными мигалками, работали регулировщики.