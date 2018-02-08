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Путин встретился с учеными-ядерщиками и учениками физматшколы НГУ

Кроме того, глава государства в новосибирском Академгородке вручил президентские премии молодым учены, в числе которых новосибирец.

8.02.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Путин встретился с учеными ядерщиками и учениками физматшколы НГУ

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Во время посещения Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук глава государства пообщался с директором института Павлом Логачёвым, со студентами НГУ и учащимися физматшколы Новосибирского госуниверситета. Президент также провёл встречу с учеными Сибирского отделения Российской академии наук, сообщает сайт Кремля.

Институт ядерной физики СО РАН создан в мае 1958 года на базе лаборатории новых методов ускорения Института атомной энергии. Сегодня он является одним из крупнейших академических институтов страны, в котором работает около 2800 сотрудников, в том числе 10 членов РАН, 61 доктор и 167 кандидатов наук, 400 научных сотрудников.

Институт входит в число ведущих мировых центров по ряду областей физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. В институте проводятся крупномасштабные эксперименты по физике элементарных частиц на электрон-позитронных коллайдерах и комплексе открытых плазменных ловушек, разрабатываются современные ускорители, интенсивные источники синхротронного излучения и лазеры на свободных электронах. По большинству своих направлений институт является единственным в России.

Отличительной особенностью института является реализация комплексных проектов от идеи до готовых уникальных исследовательских комплексов и высокотехнологичного оборудования. Опыт института обеспечивает необходимую основу для реализации на его базе перспективных проектов класса «мегасайенс» мирового уровня – нового высокопроизводительного электрон-позитронного коллайдера – Супер С-Тау фабрики, специализированного источника синхротронного излучения, новой установки для исследования физики высокотемпературной плазмы.

«Перед нашей встречей, час-полтора назад я встречался с ребятами — студентами Новосибирского университета, выпускниками знаменитой физмат школы Академгородка, — позже заявил Путин во время награждения молодых ученых в здании президиума СО РАН. — Они чуть-чуть моложе наших сегодняшних лауреатов, но так же, как и вы, уже погружены в научные исследования, увлечены ими. Уверен, они станут достойными преемниками лучших традиций отечественной науки».

Лауреатами премии за 2017 год стали:

кандидат исторических наук, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Никита Башнин;

кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института геологии и минералогии имени В.С.Соболева Сибирского отделения РАН Константин Кох;

кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник – заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин.

Премия, учреждённая в 2008 году, присуждается молодым учёным и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Цель – стимулирование дальнейших исследований и создание благоприятных условий для новых научных открытий.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава государства прилетел в Новосибирск вечером 7 февраля, а в четверг врио губернатора Андрей Травников доложил ему о перспективных проектах, в которых участвует Бердск.


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