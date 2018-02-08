КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Президентский вертолет улетел из Академгородка

Путин встретился с учеными-ядерщиками и учениками физматшколы НГУ

Сравнение месячника патриотизма с «критическими днями» разгневало ветеранов локальных войн Бердска

Путину представили проект развития территорий с участием Бердска

Соседи подозревают: Собака «съела» хозяина на даче в Бердске

Окончательный список кандидатов в президенты России

Нельзя самовольно занять заброшенную дачу в Бердске

Строительство мусорной свалки между Бердском и Искитимом обсудят с народом

Сажать на 4 года пьяных водителей хотят полицейские

Путину пожаловались в Новосибирске на низкие зарплаты ученых СО РАН

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


Путину представили проект развития территорий с участием Бердска

Врио губернатора предложил президенту Новосибирскую область в качестве пилотного региона для отработки модели эффективного развития территорий с научным потенциалом.

8.02.2018 Фото: Nso.ru 5 коммент.

Путину представили проект развития территорий с участием Бердска

Путин и Травников

Владимир Путин на заседании Совета по науке и инновациям сегодня, 8 февраля, поддержал предложения сибирских ученых и заверил, что работа по развитию территорий с научным потенциалом начнется в ближайшее время.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил разработать масштабный проект по создания типовой модели комплексного развития территорий с большим научным потенциалом.

По словам Травникова, в регионе есть все условия, чтобы начать работу по созданию векторов развития перспективных территорий, таких как Академгородок, наукоград Кольцово, Бердск и Краснообск. Врио губернатора заявил, что Новосибирская область может стать пилотным регионом по отработке модели эффективного развития территорий.

Президент сказал, что не видит ограничений для реализации представленных идей и обещал помочь с оперативным принятием и оформлением соответствующих решений, в укреплении СО РАН.

Кроме того, глава государства в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область 8 февраля провёл рабочую встречу с Травниковым. Врио губернатора Путину о социально-экономической ситуации в Новосибирской области, перспективах развития региона и приоритетных проектах, сообщили в пресс-службе областного правительства.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Диспансеризация проходит по новым правилам в Бердске Президентский вертолет улетел из Академгородка Путин поддержал строительство синхротрона за 40 млрд рублей в новосибирском Академгородке

(5) Комментариев

  1. Николай

    «Путину представили проект развития территорий с участием Бердска»
    Непонятно, предлагал Травников этот бред или нашим руководителям приятно эти галлюцинации себе представлять! На учёном совете, где выступали академики и ученые представлялись первоочередные проекты, которые предполагаю огромных затрат:
    -у ученых нет оборудования для проведения изысканий,
    -нет реактивов для срочных иследований,
    -необходимо много денег на изыскания на территории Крыма пересечения исторических путей, где артефакты обнаружены под ногами при строительстве дороги,
    -изучение океана на Дальне востоке,
    -оборудование для изучения генетики человека (продление жизни, омоложение), растений, животных,
    — развитие международных связей, привлечение иностраннвх учёных для работы в России, конференции,
    — другие денежноёмкие проекты, которые долго перечислять.
    Ну и где тут Бердск? Травников среди этих людей сидел «как мышь под веником!»
    Конечно, Путин наверное послушал с серьезным видом своего выдвиженца Травникова- руководителя региона, понимая, что он еще сырой, не успел разобраться с должностью, еще не обладает государственным стратегическим мышлением, шарахается из стороны в сторону, как «пьяный в тёмном погребе».
    Но, если в следующий раз И. О. Губернатора будет предлагать развивать какой-то Бердск, которого на карте трудно найти, на фоне санкций, огромных военных расходов, космоа, это может насторожить президента!

    Thumb up 2 Thumb down 3

  2. Новый мэр

    У этой власти ни один проект не был доведен до конца, одна болтовня

    Thumb up 7 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика