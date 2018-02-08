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«Путину представили проект развития территорий с участием Бердска»
Непонятно, предлагал Травников этот бред или нашим руководителям приятно эти галлюцинации себе представлять! На учёном совете, где выступали академики и ученые представлялись первоочередные проекты, которые предполагаю огромных затрат:
-у ученых нет оборудования для проведения изысканий,
-нет реактивов для срочных иследований,
-необходимо много денег на изыскания на территории Крыма пересечения исторических путей, где артефакты обнаружены под ногами при строительстве дороги,
-изучение океана на Дальне востоке,
-оборудование для изучения генетики человека (продление жизни, омоложение), растений, животных,
— развитие международных связей, привлечение иностраннвх учёных для работы в России, конференции,
— другие денежноёмкие проекты, которые долго перечислять.
Ну и где тут Бердск? Травников среди этих людей сидел «как мышь под веником!»
Конечно, Путин наверное послушал с серьезным видом своего выдвиженца Травникова- руководителя региона, понимая, что он еще сырой, не успел разобраться с должностью, еще не обладает государственным стратегическим мышлением, шарахается из стороны в сторону, как «пьяный в тёмном погребе».
Но, если в следующий раз И. О. Губернатора будет предлагать развивать какой-то Бердск, которого на карте трудно найти, на фоне санкций, огромных военных расходов, космоа, это может насторожить президента!
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У этой власти ни один проект не был доведен до конца, одна болтовня
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Вы хоть одно дерево перед своим домом посадите наконец-то или так и будете продолжать жить как в шахеском поселке в тундре, читать прессу и хаять федеральную власть за то что «ни одного проекта до конца не доводит»?
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смысл . китайцы вырубят
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И сына родил и дом построил и дерево посадил, мне не стыдно
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