«Путину представили проект развития территорий с участием Бердска»

Владимир Путин на заседании Совета по науке и инновациям сегодня, 8 февраля, поддержал предложения сибирских ученых и заверил, что работа по развитию территорий с научным потенциалом начнется в ближайшее время.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил разработать масштабный проект по создания типовой модели комплексного развития территорий с большим научным потенциалом.

По словам Травникова, в регионе есть все условия, чтобы начать работу по созданию векторов развития перспективных территорий, таких как Академгородок, наукоград Кольцово, Бердск и Краснообск. Врио губернатора заявил, что Новосибирская область может стать пилотным регионом по отработке модели эффективного развития территорий.

Президент сказал, что не видит ограничений для реализации представленных идей и обещал помочь с оперативным принятием и оформлением соответствующих решений, в укреплении СО РАН.

Кроме того, глава государства в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область 8 февраля провёл рабочую встречу с Травниковым. Врио губернатора Путину о социально-экономической ситуации в Новосибирской области, перспективах развития региона и приоритетных проектах, сообщили в пресс-службе областного правительства.