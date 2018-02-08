Сравнение месячника патриотизма с «критическими днями» разгневало ветеранов локальных войн Бердска

Задета честь мундиров председателей советов ветеранов войн и вооруженных сил в Бердске. Огромную работу по патриотическому воспитанию, проводимому в городе, облили грязью и опорочили, уверены Анатолий Золотухин, Андрей Янеев и Александр Левчик. На одном из бердских блогов опубликована статья, в которой месячник патриотизма автор называет «головной болью и критическими днями». Вместе с распечатанной статьей ветераны пришли в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», чтобы высказать свое мнение на тему патриотического воспитания и привести свои доводы против мнения ее автора.

Приводим текст публикации дословно (стилистика, орфография и пунктуация сохранены):

«В феврале в школах очередная головная боль. «Месячник патриотизма»! Где-то проходят военно-спортивные эстафеты, турниры на приз «президентских часов», забытые (настоящие) «Зарницы», с рукопашкой синие против красных, или наоборот.

Это в лучшем случае. В основном эти «месячные» стараются провести без дополнительного головняка, дабы преследуя цель не «запатриотить» подрастающее поколение, а сберечь его жизнь и здоровье. В первую очередь.

Здесь самое подходящее: провести «смотр строя и песни». Одеть детей в какое-то подобие формы и заставить громко топать ногами по спортзалу. А потом еще к довершению спеть один куплет какой-либо патриотической песни, типа «…у солдата выходной». Поучаствовав как-то в данной безобразии в качестве члена жури, навечно отказался. Просто трудно было объяснить взрослым тетям (и дядям), что военизированная униформа патриотизма не прибавляет, а топанье не в ногу не умиляет, а наоборот.

Провести «Урок Мужества». Помню как-то один кандидат в мэры нашего города… Ну тот, что с крестом наоборот! (орден Мужества не на той стороне!) рвался в лицей не имея при себе даже шариковой ручки. Не пустили! И правильно сделали… Порой на этот «урок» приходят совсем неподготовленные товарищи (хотя и грудь в крестах) и начинают сходу воспитывать подрастающее поколение. Мол, вот мы были такие, а вы не такие, потому, если хотите стать патриотами должны быть такие как МЫ! Подрастающему поколению скучно и оно вообще сидит где-то в телефоне. Бывают, приглашают курсантов военных училищ, курса так 1–2-го, которых самих еще «опатриочивать» надо года два».

С 2016 года центральная площадка по патриотическому воспитанию находится в Бердске. Работу по этому направлению в Бердске давно оценили в области и ставили всем в пример, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель совета ветеранов боевых действий Андрей Янеев.

— В мае в городе пройдет 20-я игра «Зарница». Сразу после 9 Мая. Бердск, вторым в нашей стране прошел с «Бессмертным полком». И это уже стало традицией. У нас есть Андрей Некрасов, который после увольнения из армии пошел преподавать ОБЖ и стал непосредственно заниматься с ребятами. У нас в каждой школе создан патриотический клуб. На «Зарницу» выставляют свои команды не только школы, в том числе и православная гимназия, но и колледжи — политехнический, медицинский и электромеханический. Второй год будет проводиться региональный конкурс «Летят журавли». В школе №11 уже сколько лет есть класс пограничников. Ребятишек возят на границу, в ракетную дивизию. В год 65-летия Великой Победы Бердск по военно-патриотическому воспитанию занял первое место в России. А тут говорится — патриотическая работа с ребятами не проводится, — привел пример возмущенный Янеев.

По словам руководителя общественной организации «Совет ветеранов войн и вооруженных сил РФ» Анатолия Золотухина, он не желает оправдываться перед автором статьи. Поэтому что работа по патриотическому воспитанию, считает, проводится огромная.

— Бердск первым вступил в Юнармию. В 2017 году на 9 Мая впервые детская «коробочка» участвовала на парадах во всех городах. В Новосибирске половина детей этой «коробочки» была из Бердска. 35 юных бердчан получили медали за участие в параде. Их вручал на городской «Зарнице» член областного штаба Юнармии. Когда этот человек увидел построение команд нашей «Зарницы», 420 человек, по-армейскому — батальон, он сказал: «Да, ребята, Бердск для вас маленький город, вам нужен больший масштаб». Председатель областной организации ветеранов вооруженных сил приехал на открытие памятника Воинскому братству. Потом сказал, что к памятнику пробиться не смог, после окончания митинга подошел к монументу и прочел надписи, — аргументировал Золотухин.

Как доказательство работы ветеранов с детьми, Анатолий Александрович принес ежедневник с графиком посещения школ. В месячник гражданственности и патриотизма ветераны проводят линейки, рассказывают о ребятах из их школ, которые погибли на войне. Проводят уроки мужества. «Судят» конкурсы песни и строя. И перед школьниками предстают в своей парадной форме.

— Ребятишки сидят и слушают, затаив дыхание, задают вопросы и такие вопросы, на которые порой сразу не ответишь. В школы ходят подготовленные лекторы. В прошлом году пять ветеранов получили сертификаты лекторов. Случайные люди в школе не окажутся, — акцентировал Анатолий Александрович.

Человек, который написал про месячник патриотизма, ни разу не был на бердских «Зарницах», уверен Золотухин. Так как нет здесь «синих» и «красных», и никто друг с друга погоны не срывает. Есть соревнования. И детей никто не заставляет быть патриотами — они сами этого хотят. И с удовольствием участвуют в том же конкурсе песни и строя, отметили ветераны боевых действий.

— Этим письмом задета честь мундира, — был категоричен председатель общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

— Человек, который написал статью, не живет жизнью Бердска, не знает, что в нем творится. Живет в своей квартире. И думает только о себе. Сейчас опорочить можно все, что угодно. А что ты сделал хотя бы для себя? — завершил разговор Золотухин.