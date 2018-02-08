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Соседи подозревают: Собака «съела» хозяина на даче в Бердске

Пес «орет дурниной», оставшись в запертом дачном домике. Почти месяц, как их хозяин пропал. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

8.02.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Соседи подозревают: Собака съела хозяина на даче в БердскеУже более трех недель воет пес, закрытый в доме на бердских дачах в СНТ «Вега-1″. Об этом сегодня, 8 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» рассказала соседка по даче Марина Михайловна. В четверг она очередной пришла на свою дачу и услышала, как собака «орет дурниной» в соседнем домике.

Там, по ее словам, постоянно живет пьющий молодой человек. А перед январскими морозами, примерно 17 января, он, говорит, пропал. С того времени ни разу не появлялся. Собака осталась в доме.

— Я постоянно кормила собаку: повешу мешок с кашей на забор, он (хозяин — прим. ред.) возьмет и покормит псину. Жалко ее. Она все время голодная. Даже обрезки кабачков налету проглатывала, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Марина Михайловна.

Сегодня она попробовала открыть дверь в соседский дом — заперто (замок не навесной, поэтому непонятно, закрыто изнутри или снаружи). Ломать дверь — противозаконно. Но когда вернулась домой, подумала о самом страшном: а вдруг сосед умер, а собака его съела. Ведь чем-то же питался пес больше трех недель.

Теперь в этом будет разбираться бердская полиция, куда поступило сообщение о безвестном исчезновении человека. В дежурной части городского отдела МВД сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что проедут по указанному адресу и проверят информацию: есть ли хозяин в доме. Может, заодно и собаку освободят.


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