Соседи подозревают: Собака «съела» хозяина на даче в Бердске

Уже более трех недель воет пес, закрытый в доме на бердских дачах в СНТ «Вега-1″. Об этом сегодня, 8 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» рассказала соседка по даче Марина Михайловна. В четверг она очередной пришла на свою дачу и услышала, как собака «орет дурниной» в соседнем домике.

Там, по ее словам, постоянно живет пьющий молодой человек. А перед январскими морозами, примерно 17 января, он, говорит, пропал. С того времени ни разу не появлялся. Собака осталась в доме.

— Я постоянно кормила собаку: повешу мешок с кашей на забор, он (хозяин — прим. ред.) возьмет и покормит псину. Жалко ее. Она все время голодная. Даже обрезки кабачков налету проглатывала, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Марина Михайловна.

Сегодня она попробовала открыть дверь в соседский дом — заперто (замок не навесной, поэтому непонятно, закрыто изнутри или снаружи). Ломать дверь — противозаконно. Но когда вернулась домой, подумала о самом страшном: а вдруг сосед умер, а собака его съела. Ведь чем-то же питался пес больше трех недель.

Теперь в этом будет разбираться бердская полиция, куда поступило сообщение о безвестном исчезновении человека. В дежурной части городского отдела МВД сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что проедут по указанному адресу и проверят информацию: есть ли хозяин в доме. Может, заодно и собаку освободят.