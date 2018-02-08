Окончательный список кандидатов в президенты России

ЦИК зарегистрировал всех кандидатов на президентские выборы 2018 года, в избирательном бюллетене будет восемь кандидатов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии в четверг.
«Теперь нам ясно, что в избирательном бюллетене будет восемь кандидатов, зарегистрированных кандидатов», — сказала Памфилова.
«Я хочу всем им пожелать успехов, чтобы кампания прошла достойно, с уважением друг к другу и к избирателям. Наша страна достойна выборов высокого уровня», — подчеркнула глава ЦИК.
Центризбирком своим постановлением в ходе заседания в четверг утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента РФ.
В бюллетене, образец которого был выдан журналистам, восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим — Владимир Жириновский, четвертым — Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой — у Максима Сурайкина, седьмой — у Бориса Титова и восьмой — у Григория Явлинского.
Рядом с каждым из кандидатов указана биографическая информация, кем он выдвинут. В бюллетенях также есть разъяснение о порядке его заполнения. Избирателей просят поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор. Бюллетень, в котором любой знак поставлен более чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
«Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, либо не заверенный подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой комиссии, либо не содержащий специального знака (марки), признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается», — говорится в документе.
Центризбирком в четверг зарегистрировал последних кандидатов на пост президента РФ — Ксению Собчак («Гражданская инициатива») и Максима Сурайкина («Коммунисты России»). До этого были зарегистрированы самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).
Таким образом, восемь кандидатов успешно прошли процедуру выдвижения и регистрации и будут участвовать в выборах президента России.
Повангую немного
На первом месте, с большим отрывом, без комментариев, на втором Грудинин, на третьем Жириновский, на четвёртом Собчак, на пятом Явлинский, ну и дальше вся эта непонятная мелочь. Тур будет один, нарушения конечно же будут, нескольких учителей как обычно поймают за руку на вбросах, но, как обычно, это абсолютно ни на что не повлияет.
Фенита ля комедия, зе энд!
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Если на выборы явятся только те, кто поддерживает власть (а их сейчас активно завлекают на участки), а оппозиция останется дома «бойкотировать» — то так и будет.
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Центризбирком в четверг зарегистрировал последних кандидатов на пост президента РФ — Ксению Собчак -совсем не представляет никакого интереса!!!(«Гражданская инициатива» ) и Максима Сурайкина -недоумение??? («Коммунисты России»). До этого были зарегистрированы самовыдвиженец Владимир Путин -единственный (железный Феликс!) — из всех! Не вызывает сомнения, впрочем как ижелания!!!, Павел Грудинин -единственный явно достойный, но , к великому сожалению, так же невозможный, потому как баблоеды не позволят!!! (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР)- слишком запиарился, и потом — оно ему нада???, Борис Титов ниоткуда в никуда?! («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») -из банды недорослей, которые так никогда и не дорастут! потому как было время — просрали и Сергей Бабурин — адиозно -непонятно! («Российский общенародный союз»).
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Какие иллюзии насчет выборов могут еще быть?
Хоть и сочувствую Грудинину, но власть упорно строит новое кастовое общество ..Например , вот :
МВД России внесло в регламент работы дорожно-патрульной службы ГИБДД поправки, запрещающие инспекторам Госавтоинспекции отстранять от управления автомобилем судей в случае их алкогольного опьянения.
http://tass.ru/obschestvo/4940861
Т.е. плевать на конституцию, которая провозглашает равенство людей перед законом …Уж судьи то свое место в кастовом обществе перед всякими смердами вполне осознают..
На этом фоне вполне обыденными становятся уже даже не перекрытия улиц для проезда сановных туш, но и случай вымораживания в течение двух часов пассажиров самолета в Красноярске во время ожидания прилета Путина на днях. Та же ситуация — сановная публика вправе на тщательное огораживание от всякого быдла, которое досталось ей в наследство с территорией.
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/02/07/139318-v-krasnoyarske-samolet-s-passazhirami-proderzhali-s-otkrytymi-dvermi-na-moroze-dva-chasa-v-tot-zhe-den-na-aerodrom-prizemlyalsya-putin
Когда назначенный самим собой Путин в очередной раз будет клясться на конституции соблюдать, гарантировать и все такое прочее бла-бла-бла, ему сподручнее будет класть на нее не руку, а ногу. Так все-таки более достоверно.
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Как бы мы комментировали что-то, спорили, если бы кто-то не нес пургу
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