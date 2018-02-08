Нельзя самовольно занять заброшенную дачу в Бердске

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» задали вопрос, кому переходит земля на заброшенных дачах и огородах и могут ли ее отдать нуждающимся? Администрация города сообщила, что не используемые участки изымают и продают с публичных торгов.

— Есть ли в Бердске заброшенные дачи и огороды, собственники которых умерли или пропали без вести? Кому в таких случаях переходит земля. Может ли муниципалитет отдать ее нуждающимся гражданам? Если да, то в каком порядке?

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Ответ администрации Бердска:

«1) В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 Федерального закона от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее- Закон №66) член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения обязан нести бремя ответственности за нарушение законодательства, использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному объекту; в течение трех лет освоить земельный участок, если иной срок не установлен земельным законодательством; в течение десяти дней со дня прекращения прав на принадлежащий ему земельный участок в письменной форме уведомлять об этом правление садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

2) Не использование земельного участка по целевому назначению является административным правонарушением, ответственность за которое установлена частью 3 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В границах действующих садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан города Бердска есть земельные участки, находящиеся в собственности граждан и не используемые по целевому назначению более трех лет.

3) Закон № 66-ФЗ дает право правлению некоммерческого объединения обратиться в орган государственного земельного надзора Росреестра, который в обязательном порядке рассматривает акты о нарушениях земельного законодательства. Должностные лица Росреестра проводят проверку и направляют предписания собственнику земельного участка.

4) В случае неустранения в установленный срок правообладателем земельного участка нарушений, указанных в предписании орган государственного земельного надзора, выдавший такое предписание, в срок не позднее чем тридцать дней со дня привлечения виновного лица к административной ответственности за неисполнение такого предписания информирует о его неисполнении с приложением соответствующих документов орган местного самоуправления, который в соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности земельных участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов.

Таким образом, земельные участки, право собственности на которые прекращено на основании судебного решения продаются с публичных торгов».