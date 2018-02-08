«Сажать на 4 года пьяных водителей хотят полицейские»

Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение проект закона, значительно ужесточающий уголовную ответственность для водителей, пойманных нетрезвыми за рулем. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Полицейские предлагают увеличить установленные санкцией статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до 4 лет (сейчас до 2 лет), а размер штрафа до 500 тысяч рублей (сейчас до 300 тыс. руб.). Одновременно предлагается исключить из указанной статьи такое наказание, как обязательные работы.

«Реализация указанных изменений, — прокомментировала законодательную инициативу официальный представитель МВД России Ирина Волк, — позволит повысить эффективность противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, а также привести в соответствие уровень общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказание за их совершение».

В МВД пояснили, что решили предложить ужесточить уголовную ответственность, проанализировав статистику дорожно-транспортных происшествий. За 11 месяцев 2017 года число ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей, составило 14 366.

Полицейское ведомство предлагает статью 264.1 УК РФ в такой редакции: «Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет».

На днях в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому у тех, кто попался второй раз пьяным за рулем, можно будет конфисковывать автомобили, передает РГ.