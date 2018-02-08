Президентский вертолет улетел из Академгородка
Путин встретился с учеными-ядерщиками и учениками физматшколы НГУ
Сравнение месячника патриотизма с «критическими днями» разгневало ветеранов локальных войн Бердска
Путину представили проект развития территорий с участием Бердска
Соседи подозревают: Собака «съела» хозяина на даче в Бердске
Окончательный список кандидатов в президенты России
Нельзя самовольно занять заброшенную дачу в Бердске
Строительство мусорной свалки между Бердском и Искитимом обсудят с народом
Сажать на 4 года пьяных водителей хотят полицейские
Путину пожаловались в Новосибирске на низкие зарплаты ученых СО РАН
Что-то про синхротрон ни слова, а он стоит 40 млрд.
2 4
Подде.ржал…
https://news.mail.ru/society/32493712/?frommail=1
2 0
Вроде раньше речь шла о том что если реализовать этот проект, то под Москвой или у нас. Второй вариант не упоминается, это радует.
0 0
Тьфу, про «под Москвой» не упоминается.
0 0
Уволят и 1500 не получит
3 1
Он перед выборами вам сейчас Луну с неба пообещает Развесили уши, как будто не знаете, что слово его ничего не стоит.
2 0