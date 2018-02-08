Путину пожаловались в Новосибирске на низкие зарплаты ученых СО РАН

Президент РФ Владимир Путин начал совещание с руководством Сибирского отделения РАН, передает Тайга.инфо. Глава СО РАН Валентин Пармон пожаловался на низкие зарплаты в образовании.

Совещание началось примерно в 16:00 (12:00 мск). Оно проходит в Институте ядерной физики.

Глава СО РАН Валентин Пармон пожаловался на низкие зарплаты в сфере науки и высшего образования.

«У НГУ есть особая система подготовки специалистов. Здесь работают действующие ученые. Это не укладывается в общую систему финансирования. Я как заведующий кафедрой [катализа и адсорбции ФЕН НГУ] получаю 1,5 тыс. рублей, а мои коллеги, которые ведут семинары, — тысячу в месяц», — рассказал Путину ученый.

Пармон попросил главу государства обратить внимание на проблему. Кроме того, академики попросили помощи в достройке новых очередей Новосибирского государственного университета.

Помимо общения с учеными Путин встретится со студентами. По информации Тайги.инфо, глава государства пообщается с учащимися физико-математической школы НГУ.

Региональных журналистов не пустили на совещание. Для них организована трансляция в здании президиума Сибирского отделения РАН.