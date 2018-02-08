На гниющий снегоотвал жалуются жители Бердска

Жители Бердска жалуются на снегоотвал в районе БЭМЗ, куда, по их словам, вместе со снегом тащат мусор и гнилье. Те, чьи дома расположены в округе вынужденны «наслаждаться» ароматами свалки. Еще один снегоотвал в районе военного городка на улице Первомайской, стал причиной пикировки власти города с региональным штабом ОНФ. По информации «фронтовиков» снег и жидкие отходы туда продолжают привозить до сих пор.

Бердчане жалуются на снегоотвал в районе БЭМЗ, который, по их словам, давно превратился в гниющую свалку.

— Почему там снег валят? Сделали несанкционированную свалку в городе. Я про территорию за БЭМЗом говорю. Летом невозможно пройти. Потому что со снегом весь мусор и гнилье туда тащат, потом все это вытаивает и гниет. Оттуда вонь идет! — возмущаются люди, позвонившие в «Курьер. Среда. Бердск».

Однако мэр Бердска Евгений Шестернин заметил, что в городе действует три санкционированных снегоотвала. И муниципалитеты сами устанавливают для них места.

— Муниципалитет самостоятельно определяет места снегоотвалов на территории города, нарушения федерального законодательства здесь нет. Согласно постановлению администрации города Бердска № 3244 от 24.11.2017 «Об организации уборки, вывоза и складирования снега на территории города Бердска в зимний период 2017-2018 годов» утверждены три снегоотвала, — прокомментировал мэр.

Еще одно место, куда периодически вывозят снег вместе с мусором, а также жидкие отходы — это территория по улице Первомайской, в районе военного городка. Здесь снегоотвал считается несанкционированным.

В региональном штабе ОНФ Новосибирской области рассказали, что никаких подвижек по его ликвидации нет. По словам члена регионального штаба Народного фронта Светланы Заикиной, с уборкой территорий в Бердске администрация города затягивает. Также как и с ответами на вопросы ОНФ.

— Порядка восьми несанкционированных свалок было в Бердске, и власти города не спешат достаточно аргументированно отвечать на вопросы. Иногда это носит характер отписок. Например, они нас проинформировали, что две свалки убрал. Но это мы с волонтерами их чистили. По свалке, где снегоотвал незаконный ответа так и не было, — сообщила Светлана Заикина.

На интерактивной карте свалок это место обозначено красным «флажком».

— В этом месте многолетняя свалка, сейчас, к сожалению, засыпано снегом, тем более сделан незаконный снегоотвал, машины выгружаются ежедневно. А также находится незаконная точка слива жидких отходов. Открыт коллектор. Жители близ лежащих домов жалуются на запах.

Сигнал подтвержден выездами экспертов. Направлены письма в Росприроднадзор и прокуратуру о принятии мер в рамках своей компетенции, — сообщают «фронтовики».

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» весной прошлого года мусор с официального снегоотвала у городского кладбища угрожал захламить могилы в Бердске.

С приходом теплых дней, когда сходит снег, бердчане традиционно идут на кладбище, чтобы привести в порядок захоронения своих родных и близких. Некоторые из них не могли не обратить внимание на муниципальный снегоотвал, который находится вблизи городского погоста: среди чернеющих куч снега проступают коробки, бумаги, пластиковые бутылки и прочий мусор. Горожане уверены, что все это в сухую погоду ветром отнесет на могилы. К Радонице, 25 апреля, родные умерших будут убираться на кладбище, и все усилия могут пойти прахом из-за соседствующей свалки.

По словам начальника управления ЖКХ Владимира Захарова, хлам попал в снеговые горы совсем неслучайно. Чиновник уверен, что его вместе с последствиями осадков привозили на полигон недобросовестные организации и жители Бердска. На будущее он призвал тех, кто занимается подобным вредительством, не складировать отходы на снегоотвале. «Все-таки в одном городе живем. Зачем делать то, от чего будет плохо всем?», — обратился к совести бердчан Владимир Николаевич.