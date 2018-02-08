Сделать суд лаконичным и лишить бизнес свободы подсудности хочет ВС

Верховный суд (ВС) РФ внес в Госдуму законопроект, предлагающий самую масштабную реформу процессуального законодательства с момента работы отечественной судебной системы в ее нынешнем виде. Документ, размещенный в среду в базе данных палаты, был одобрен пленумом ВС пять месяцев назад. Его основные идеи — процессуальная экономия, профессиональное представительство и ограничение свободы подсудности.

ВС РФ говорит в пояснительной записке к законопроекту, что суть задуманных преобразований состоит в дальнейшем сближении процессуальных правил, начавшемся после судебной реформы 2014 года (создание единого Верховного суда РФ вместо одноименного учреждения, венчавшего иерархию судов общей юрисдикции, и Высшего арбитражного суда — ИФ) и их модернизации. Эта модернизация, по мысли разработчиков законопроекта, заключается прежде всего в развитии упрощенной формы судопроизводства, сокращении круга дел, по которым составляются мотивированные судебные решения, расширении в судах институтов профессионального представительства и досудебного (внесудебного) урегулирования споров, а также совершенствование порядка извещения участников процессов.

Развитие упрощенной формы судопроизводства прежде всего означает расширение сферы его применения. Законопроект предлагает вдвое повысить порог исковых требований, рассматриваемых в таком порядке. В арбитражном процессе по «упрощенке» должны, как считает ВС РФ, рассматриваться иски юридических лиц, не превышающие один миллион рублей (ранее 500 тысяч рублей).

Для индивидуальных предпринимателей этот порог повышается с 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, а для дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений административных органов о привлечении к ответственности и взыскании обязательных платежей и санкций — со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.

В гражданском процессе порог исковых требований для их рассмотрения по упрощенной процедуре предлагается повысить еще больше, в 5 раз. Сейчас это 100 тысяч рублей, а если поправки ВС РФ в ГПК будут приняты, то пороговый уровень будет составлять 500 тысяч руб.

«Увеличение стоимостного порога по указанным делам позволит судам разрешать более 50% требований о взыскании денежных средств с граждан и организаций посредством применения упрощенных процедур (приказного и упрощенного производств)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство РФ не считает эти предложения бесспорными. В его отзыве, который также опубликован в базе данных Госдумы, указывается на то, что ВС недостаточно обосновал эти поправки.

Умолчание по умолчанию

«В решении должны быть указаны мотивы его принятия, и оно должно быть изложено языком, понятным для лиц, участвующих в деле, и других лиц», — говорится в действующей редакции АПК. Теперь эту статью ВС РФ предлагает убрать из текста кодекса и вообще ликвидировать обязанность судей писать мотивированные судебные акты для большинства дел.

Исключения должны составить социально и экономически значимые дела: о защите прав детей, прав на жилое помещение, пенсионных прав, корпоративные споры, споры с участием иностранных лиц, дела, которые рассматривает Суд по интеллектуальным правам, и дела о банкротстве. Законопроект оговаривает, что стороны могут ходатайствовать об изготовлении мотивировочной части в течение пяти дней с момента оглашения резолютивной.

«Использование полноценной, дорогостоящей и трудозатратной процедуры, связанной с изготовлением судебного решения в полном объеме, даже в тех случаях, когда лица, участвующие в деле, в этом не заинтересованы, не оправдано ни с организационной, ни с экономической точек зрения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Профессиональное представительство

Законопроект также предлагает установить, что представителями участников в арбитражном и гражданском процессе могут быть только адвокаты и другие юристы с высшим образованием. Правительство РФ эту идею «концептуально поддерживает». Однако в его отзыве также говорится, что целесообразно рассмотреть вопрос о поэтапном проведении реформы — начиная с дел, рассматриваемых ВС РФ и кассационными инстанциями.

Институт судебного представительства в том виде, в каком его предлагается вписать в ГПК и АПК, уже был апробирован в административном судопроизводстве, которое существует в РФ с 15 сентября 2015 года. Его введение даже пытались опротестовать в Конституционном суде, но он не нашел оснований для признания соответствующих норм неконституционными.

Наряду с обязательным профессиональным представительством ВС РФ предлагает ввести в процессуальные кодексы институт поверенных. У них, как считают авторы законопроекта, должны быть ограниченные права: давать, например, разъяснения и получать документы для доверителя. Участвовать в процессе они смогут только вместе с представителем, устанавливают поправки.

Без свободы подсудности

ВС РФ предлагает изъять из ГПК и АПК статьи, допускающие договорную подсудность, то есть ввести запрет на свободу выбора сторонами договора суда, где должны рассматриваться их споры. С помощью этих поправок разработчики законопроекта хотят разгрузить суды Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Сохранить договорную подсудность предполагается только для дел с участием нерезидентов РФ.

Это предложение вызвало резкую критику у бизнеса. Председатель РСПП Александр Шохин писал главе ВС РФ Вячеславу Лебедеву, что аргументация о снижении нагрузки не отдельные судебные учреждения учитывает только условия их работы, но не интересы лиц, «рассчитывающих на надлежащее судебное разбирательство».

Должники очень часто умышленно переносят место своей регистрации в отдаленные и труднодоступные регионы, чтобы затруднить процедуру взыскания долга через суд, напоминал РСПП. В таких ситуациях единственный способ обеспечить быстрое правосудие — это включить в договор условие о договорной подсудности, считает союз. Отказ от этой нормы, по мнению РСПП, может привести к массовому злоупотреблению со стороны должников, увеличению расходов кредитора, времени на возврат долгов и сроков рассмотрения дел.

Интернет — это не право, а обязанность

Законопроект ВС также предлагает изменить положения ГПК, устанавливающие порядок надлежащего извещения участников. Рассылку уведомлений предлагается заменить правилами, которые предусмотрены в АПК, то есть информация о движении дела будет размещаться в интернете.

Законопроект содержит и целый ряд других новаций. Мировым судьям предлагается отдать дела по «потребительским» спорам при цене иска до 100 тысяч рублей (сейчас до 50 тысяч рублей), вернуть таким документам, как обзор судебной практики, силу нового обстоятельства, позволяющего пересмотреть дело, а также сузить сферу коллегиального рассмотрения апелляционных жалоб.

Если законопроект будет принят, то сильно увеличатся нормативные сроки для рассмотрения дел. Арбитражному суду первой инстанции, например, авторы законопроекта предлагают отвести на это не три месяца, как сейчас, а шесть.

Кроме того, ВС РФ предлагает унифицировать и повысить судебные штрафы, которые налагаются на участников процесса за нарушения и злоупотребления. Для граждан их максимальный предел, согласно законопроекту, должен составить пять тысяч рублей, для должностных лиц — 30 тысяч рублей, для организации — 100 тысяч рублей.

Источник: Интерфакс