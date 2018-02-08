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На 3 млн рублей бензина покупает на полгода для автобусов ПАТП Бердска

76 тыс. литров израсходуют муниципальные автобусы до августа 2018 года. Новосибирскстат называет меньшую цену.

8.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

На 3 млн рублей бензина покупает на полгода для автобусов ПАТП Бердска

В бердском ПАТП порядка 30 автобусов



Муниципальное унитарное предприятие «Бердское автотранспортное предприятие» объявило аукцион на поставку бензина АИ-92. Начальная максимальная цена контратака 2 903 871,60 рублей. Согласно документам для бердского транспорта понадобится 76 680 литров бензина. То есть цена одного литра топлива обойдется не дороже 37,87 рублей. С 7 февраля открыта подача заявок.

Отметим, что по данным федеральной службы госстатистики по Новосибирской области на 17 января 2018 года Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 35 до 37,05 рубля за литр, марки АИ-95 – от 38,20 до 40,60 рубля за литр, марки АИ-98 – от 41,50 до 47,10 рубля за литр, дизельное топливо – от 38 до 45,50 рубля за литр.


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(3) Комментариев

  1. Гы

    Самое удивительное, что большая часть автобусов на дизеле. =-O

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    • Аноним

      «Самое удивительное, что большая часть автобусов на дизеле. =-O »

      А некоторые пазики даже на газе, тсс.с.с но об этом не кому, это секрет! ;)

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  2. Гость

    Хватит фонтанировать в патп не ни одного автобуса на газе даже оборудования не было и нет сейчас начнутся дачи и будут эти пазизики по самым дерьмовым маршрутам

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