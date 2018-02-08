На 3 млн рублей бензина покупает на полгода для автобусов ПАТП Бердска

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Самое удивительное, что большая часть автобусов на дизеле.
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«Самое удивительное, что большая часть автобусов на дизеле. »
А некоторые пазики даже на газе, тсс.с.с но об этом не кому, это секрет!
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Хватит фонтанировать в патп не ни одного автобуса на газе даже оборудования не было и нет сейчас начнутся дачи и будут эти пазизики по самым дерьмовым маршрутам
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