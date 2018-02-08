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Ввернуть летнее время хочет Госдума

Это позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, летом и ранней осенью, считает разработчик. Бердск уже перешел на +4.

8.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Ввернуть летнее время хочет Госдума

Бердск с июля 2016 года живет по летнему времени

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев (избран от Челябинской области) внес в среду на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается перевести часовые стрелки в стране на час вперед и вернуть в РФ так называемое летнее время.

Документ размещен в думской электронной базе данных.

«Законопроектом предлагается установить московское время равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа», — говорится в пояснительной записке. «Принятие проекта федерального закона позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье граждан РФ», — полагает автор.

Депутат отмечает, что «многочисленные обращения граждан в Госдуму с требованиями «вернуть летнее время» подтверждают выводы научных медицинских работников и практических специалистов, биологов о вреде здоровью от десинхронизации биологических ритмов с новой системой времяисчисления».

По его словам, ученые географического факультета МГУ подсчитали, что с отменой летнего времени ежегодно люди теряют около 200 светлых часов (число разное для разных областей России)», передает ТАСС. «Таким образом, жители России не просто лишаются солнечного света, но и тратят больше электроэнергии на освещение, а соответственно, растут их расходы на услуги ресурсоснабжающих организаций», — считает разработчик.

История вопроса

Зимнее время в РФ было отменено с осени 2011 года по инициативе занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева. Весной 2011 года Россия перешла на летнее время, и перевода стрелок часов осенью уже не проводилось. Однако уже в феврале 2012 года депутатами от ЛДПР был внесен в Госдуму первый законопроект о возврате к прежнему времяисчислению, и с тех пор эту тему все чаще поднимали представители разных фракций — сначала оппозиционных, а затем и «Единой России». Впрочем, руководство парламентского большинства долго предпринимало попытки решить проблему компромиссным путем и указывало на возможность принятия соответствующего постановления правительства.

Однако в итоге после неоднократных переносов рассмотрения закон все-таки был принят и вступил в силу 26 октября 2014 года.

Сейчас московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени UTC /SU/ +3; ранее действовало — UTC /SU/ + 4 часа. Сезонные переводы времени запрещаются, в стране устанавливается одиннадцать часовых зон, самая крупная из которых — московская, к которой также отнесены новые субъекты РФ — Крым и Севастопополь.

Тем не менее, позднее был принят ряд законов, которые установили в ряде регионов РФ, в том числе в Ульяновской области, Алтайском крае, Республике Алтай, Сахалинской и Саратовской областях, постоянное летнее время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», перевести часы на летнее время бердские депутаты просили еще в 2015 году. С такой инициативой по многочисленным просьбам бердчан они обратятся в Заксобрание Новосибирской области и другие муниципалитеты.

Госдума перевела стрелки на час вперед в Новосибирской области 3 июля 2016 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    от жирных зарплат кое-кто в Думе зажирел мозгом! Да, перевести пора всю эту братию на среднюю зарплату по России, — глядишь и думать научатся! Боже мой, какие же там дураки теперь сидят… :(

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