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Топилин: Падают доходы россиян из-за выхода экономики из тени

Зарплаты в 2017 году выросли на 3%, но реальные доходы снизились. Министр труда объяснил, почему.

8.02.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Топилин: Падают доходы россиян из за выхода экономики из тени

Максим Топилин выступил на неделе российского бизнеса

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин объяснил, почему при росте зарплат в России падают реальные доходы населения. С его точки зрения, это связано с уменьшение «серого» сектора экономики. Об этом он сказал на неделе российского бизнеса, передает РГ.

Он уточнил, что за прошлый год реальная зарплата поднялась более, чем на 3 процента, а в 2016 году — на 0,8 процента. Но несмотря на это оба года подряд реальные доходы становятся меньше. По словам министра, раньше такого не было. Как правило, зарплата тянет за собой реальные доходы в целом, так как составляет основную часть дохода. В конце прошлого года Максим Топилин ожидал, что так и произойдет: зарплата «подтянет» доходы. Но этого не случилось.

Министр предположил, что уменьшение реальных доходов связано с сокращением теневого сектора, поскольку поскольку статистика учитывает и доходы, и расходы населения, а расходы делают не только те, кто официально работает, но и те, кто имеет нелегальные доходы..

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец отметила, что рост доходов населения — одна из главных задач государства в настоящий момент, потому что без роста доходов невозможен рост экономики.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Угу, за прошлый год «из тени» вышло аж 342 человека на всю РФ. :-D

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