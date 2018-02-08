Топилин: Падают доходы россиян из-за выхода экономики из тени

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин объяснил, почему при росте зарплат в России падают реальные доходы населения. С его точки зрения, это связано с уменьшение «серого» сектора экономики. Об этом он сказал на неделе российского бизнеса, передает РГ.

Он уточнил, что за прошлый год реальная зарплата поднялась более, чем на 3 процента, а в 2016 году — на 0,8 процента. Но несмотря на это оба года подряд реальные доходы становятся меньше. По словам министра, раньше такого не было. Как правило, зарплата тянет за собой реальные доходы в целом, так как составляет основную часть дохода. В конце прошлого года Максим Топилин ожидал, что так и произойдет: зарплата «подтянет» доходы. Но этого не случилось.

Министр предположил, что уменьшение реальных доходов связано с сокращением теневого сектора, поскольку поскольку статистика учитывает и доходы, и расходы населения, а расходы делают не только те, кто официально работает, но и те, кто имеет нелегальные доходы..

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец отметила, что рост доходов населения — одна из главных задач государства в настоящий момент, потому что без роста доходов невозможен рост экономики.