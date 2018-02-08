Собака примерзла языком к металлической крышке колодца в Приморье

В Приморье прохожий спас собаку, которая примерзла языком к канализационному люку. Кто-то решил покормить животное и высыпал еду прямо на люк, без бумаги или пакета, а собака решила вылизать место, где лежала еда.

Неизвестный, проходя мимо, не остался равнодушным и помог собаке «отлепиться» с помощью теплой воды. Судя по видео, спасенная псина чувствует себя хорошо — заживает, как на собаке.

Видео youtube.com



В соцсетях пользователи активно обсуждают случай, выражая респект неравнодушному прохожему.