Мертвого котенка сожгла в печи жительница Искитима

Нашли семью, в которой мама сожгла котенка в печи, сотрудники управления образования в Искитиме. В тот же день, как получили сообщение о жестоком случае от «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, в субботу, 3 февраля, в группе «Подслушано в Искитиме» прошла информация о том, что жительница Искитима на глазах 10-летней дочери закинула в печь и сожгла котенка. Девочке сказала, что сделала это из-за того, что он гадил. Школьница рассказала об этом в школе.

Утром 5 февраля корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» обратился в комиссию по делам несовершеннолетних и управление образования Искитима. О данном инциденте там не знали, но заверили, что в ситуации разберутся.

По словам главного эксперта по вопросам общего образования управления образования Екатерины Лобко, 5 февраля они разослали письма по все школам города. В этот же день в управлении образования узнали, в какой школе учится девочка, чья мать сожгла котенка в печи. Уже к вечеру ситуация прояснилась. Педагоги поговорили и со школьницей, и с ее мамой.

— Мы взяли объяснительную и с мамы, и с директора школы. Выяснилось, что котенок умер, когда девочка была в школе. Поскольку он болел, у него были паразиты и лишай, мать девочки сожгла труп животного в печи в бане, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Екатерина Лобко.

Когда школьница вернулась с занятий домой, она начала искать котенка. Мама ей сказала, чтобы она его не искала. И рассказала правду. Она неправильно сделала, можно было объяснить дочери, что котенок убежал, подчеркнула педагог.

— Когда у школьницы стали спрашивать, видела ли она, как мама сожгла котенка, она ответила, что нет, — сообщила Екатерина Александровна.

Инцидент исчерпан. Факт жестокого обращения с животными не подтвердился.