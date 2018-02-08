Убрать снег с крыш торопит власть управляющие компании Бердска

Неочищенные от снега крыши домов и козырьки подъездов стали причиной недовольства администрации города. На совещании коммунальщиков 7 февраля чиновники попросили управляющие компании убрать все в ближайшее время, пока весеннее солнце не превратило снег в опасные сосульки.

Мэр Бердска Евгений Шестерни дал поручение подчиненным посмотреть, как убирается снег во дворах города. На прошлой неделе отдел энергетики и ЖКХ проверил 200 придомовых территорий. При осмотре обнаружили в некоторых домах снежны навесы на крышах, козырьках подъездов и балконов.

— Напомним, что на вас возлагается обязанность по содержанию общего имущества многоквартирных домов, поэтому просим вас направить предписания собственникам об очистке снежных навесов с балконов, — обратились чиновники к руководителям УК.

И попросили сделать это в ближайшее время — в течение февраля, чтобы весной снег не превратился в опасные сосульки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 февраля мэру Бердска доложили о том, что от жителей поступали жалобы снежные навесы на крышах и сосульки есть.

— Возле детсада «Белочка» с крыши свисали сосульки. С директором УК уже был разговор, и работы по устранению ведутся, — заверили главу города подчиненные.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», речь шла о доме №6 на ул. Попова.