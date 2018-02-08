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Убрать снег с крыш торопит власть управляющие компании Бердска

Чиновники обнаружили снежные сугробы на крышах и балконах домов. И предупредили УК не дожидаться появления опасных сосулек.

8.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Убрать снег с крыш торопит власть управляющие компании Бердска

Чиновники просят вовремя убрать снег, пока он не превратился в опасные сосульки

Неочищенные от снега крыши домов и козырьки подъездов стали причиной недовольства администрации города. На совещании коммунальщиков 7 февраля чиновники попросили управляющие компании убрать все в ближайшее время, пока весеннее солнце не превратило снег в опасные сосульки.

Мэр Бердска Евгений Шестерни дал поручение подчиненным посмотреть, как убирается снег во дворах города. На прошлой неделе отдел энергетики и ЖКХ проверил 200 придомовых территорий. При осмотре обнаружили в некоторых домах снежны навесы на крышах, козырьках подъездов и балконов.

— Напомним, что на вас возлагается обязанность по содержанию общего имущества многоквартирных домов, поэтому просим вас направить предписания собственникам об очистке снежных навесов с балконов, — обратились чиновники к руководителям УК.

И попросили сделать это в ближайшее время — в течение февраля, чтобы весной снег не превратился в опасные сосульки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 февраля мэру Бердска доложили о том, что от жителей поступали жалобы снежные навесы на крышах и сосульки есть.

— Возле детсада «Белочка» с крыши свисали сосульки. С директором УК уже был разговор, и работы по устранению ведутся, — заверили главу города подчиненные.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», речь шла о доме №6 на ул. Попова.


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(3) Комментариев

  1. Алла

    Правильно Шестренин делает! =)

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  2. Котик

    Речь только о сосульках! Сегодня возле первой школы на пешеходном переходе на против «гранпри» дети на дорогу вываливаются, потому что на ступеньках наледь!

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  3. Аноним

    А что он делает?Языком лязгает и больше ничего.Когда хотят чтобы исполняющие органы отчитались перед главой-оговаривают сроки.Он уже много от кого чего то требовал ,но воз и ныне там Пусть работу свою делает ,а то облажался по полной и опять грозит пальчиком

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