Прятался в мешке с картошкой от судебных приставов «Джеймс Бонд» в Новосибирске

Судебные приставы в Новосибирска извлекли неплательщика кредитов буквально из мешка, сообщили в среду в управлении ФССП по Новосибирской области.

В отделе судебных приставов по Первомайскому району на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина П. 1989 года рождения. Мужчина задолжал за взятый потребительский кредит порядка 200 000 рублей, но платить по счетам явно не собирался.

Судебные приставы не стали медлить и вышли по адресу, где проживал должник с родителями. Служителей Фемиды встретила мама неплательщика, заявившая, что сына нет дома, и предложила проверить им это самостоятельно, впустив их в квартиру.

— Первым, что привлекло внимание судебных приставов, оказался стойкий аромат мужской туалетной воды. На кухне запах усилился, но ничего примечательного на первый взгляд там не оказалось, кроме стоящего возле батареи мешка с картофелем. Должностные лица уже собирались покинуть помещение, как вдруг мешок принялся чихать. Мама неплательщика тут же принялась оправдываться, дескать, это домашний любимец за плитой фыркает, но судорожные попытки отвести внимание судебных приставов от мешка ни к чему не привели.

Вдруг мешок завалился набок, после чего из него показался неплательщик. Что удивило служителей Фемиды, так это его внешний вид. Мужчина явно собирался на какой-то светский раут: костюм тройка, припорошенный пылью, подошел бы даже Джеймсу Бонду, — описали события в ведомстве.

Оказалось, что гражданин П. забронировал столик в ресторане, где его ждала возлюбленная, и неожиданный визит должностных лиц застал его врасплох. После этого судебные приставы описали бытовую технику, мебель и электронику неплательщика. По всей видимости, если мужчина не захочет, чтобы его имущество было реализовано, ему придётся неплохо сэкономить на ужине с возлюбленной.