Москва наградила за качество дорожного ремонта Новосибирскую область

Итоги реализации в Новосибирской области дорожных проектов, финансируемых за счет федеральных средства в 2017 году, планы на 2018 год, перспективы продолжения строительства и реконструкции дорог федерального значения, иные ключевые вопросы развития транспортной инфраструктуры региона обсудил врио губернатора Андрей Травников с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрием Прончатовым на совещании в правительстве региона 7 февраля.

Травников отметил, что его проведение вызвано необходимостью «синхронизировать планы» по приоритетным объектам дорожной инфраструктуры, которые реализуются в Новосибирской области при поддержке Росавтодора. Об этом сообщили пресс-служба регионального правительства.

Дмитрий Прончатов подтвердил качественную работу региона по реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», отметив, что Новосибирская область из года в год добивается здесь положительных результатов.

Итоги работы по этим направлениям за прошедший год представил врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. В частности, он сообщил: в Новосибирской области в 2017 году, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», с участием средств федерального и областного бюджетов было реконструировано четыре объекта дорожной инфраструктуры общей протяженностью 28 км, в Усть-Таркском, Доволенском, в Сузунском и Коченевском районах области.

Общий объем привлеченных на реализацию этих проектов средств составил 545 млн рублей, из которых 267 млн рублей за счет федерального бюджета, 278 млн рублей за счет областного бюджета Новосибирской области. Также в 2017 году автомобильные дороги общего пользования на территории Новосибирской области приводились в нормативное состояние в рамках приоритетного проекта стратегического развития «Безопасные и качественные дороги».

В 2017 году в рамках проекта было ликвидировано 33 из 33 запланированных к ликвидации места концентрации дорожно-транспортных происшествий и приведено в нормативное состояние более 123 км автомобильных дорог в границах Новосибирской агломерации. В 2018 году реализация этих программ и проектов продолжится. Бердск, напомним, участвовал как в прошлогодней приоритетной программе, так и включен в план на 2018 год, сообщил «Курьер. Среда. Бердск».

Отметим, что накануне, 6 февраля в Москве команда проекта Новосибирской области «Безопасные и качественные дороги» была награждена дипломом за качественную подготовку PR-текстов в 2017 году по данной теме. Награду вручил первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.

Также одним из ключевых пунктов рабочей программы совещания стало обсуждение перспектив реконструкции автомобильной дороги федерального значения Р-254 «Иртыш» на участке 1422-1441 км. Участок этой дороги, протяженностью 19 км, является непосредственным подъездом к границам Новосибирска и крупнейшему за Уралом международному аэропорту «Толмачево».

Реконструкция данного участка призвана обеспечить пригородную зону города Новосибирска современной дорожно-транспортной инфраструктурой и обеспечить беспрепятственный и комфортный транзит автотранспорта на подъезде к Новосибирску со стороны Омска. Этот проект уже заявлен Новосибирской областью в Росавтодор в качестве приоритетного проекта.

Кроме того, на совещании обсуждалась ситуация на строящихся объектах и перспективах строительства новых направлений дорожной сети нашей области, приоритетность возведения которых Новосибирской области необходимо определить в рамках разрабатываемой регионом Транспортной стратегии Новосибирской области до 2030 года.